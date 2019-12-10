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Çekya'da hastaneye silahlı saldırı: 6 ölü

7 saat önce

Çekya'nın Ostrava kentinde bir hastanede silahlı saldırı sonucunda ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Çekya'da hastaneye silahlı saldırı: 6 ölü, System.String[]

Çekya'nın Ostrava kentinde bir hastanede silahlı saldırı sonucunda ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Çek Radyosunun haberinde, Ostrava kentinde bir hastaneye kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendiği duyuruldu.

Haberde ölü sayısı 4 olarak verilirken İçişleri Bakanlığının 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurmasıyla rakam 6'ya çıktı.

En az 2 kişinin ağır yaralandığı olayın saldırganına ilişkin açıklamada bulunan polis, zanlının Ostrava yakınlarındaki Hlucin bölgesinde olay yerinden kaçarken kullandığı aracın içinde ölü bulunduğu bilgisini paylaştı.

Polis, zanlının intihar ettiğini, silahın şahsın yanındaki koltukta bulunduğunu belirtti.

Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:58 Kaynak: AA
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