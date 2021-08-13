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Çekya'da her yıl 74 kadın, cinayet kurbanı - Son Dakika

Çekya'da her yıl 74 kadın, cinayet kurbanı

13.08.2021 13:10
Çekya'da her yıl 74 kadın, cinayet kurbanı, System.String[]

Kadın cinayetlerine ilişkin son verilerin 2016 yılına ait olduğu Çekya'da her yıl 74 kadın cinayete kurban gidiyor.

Kadın cinayetlerine ilişkin son verilerin 2016 yılına ait olduğu Çekya'da her yıl 74 kadın cinayete kurban gidiyor.

Korona virüs nedeniyle tüm dünyada yaşanan kısıtlamalar, yasaklar kadına yönelik şiddetin arttığını ortaya koymuştu. Salgında evde vakit geçiren çiftlerin daha fazla tartıştığı ve tartışma sonucu yaşanan şiddet nedeniyle kadınların polise başvurusunun arttığı ortaya çıktı. Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat da Çekya'da partnerleri, eski partnerleri ya da aile üyeleri tarafından öldürülen kadın ve genç kız oranları bakımından Avrupa'da en yüksek oranlara sahip ülkeler arasında bulunduğunu açıkladı. Ülkedeki kadın cinayetine ilişkin son veriler ise 2016 yılından. Kadın cinayeti olarak ayrı bir şekilde kayıt bulundurmayan Çekya'da 2016 verilerine göre, 100,000 kadından 0.70'i cinayete kurban gitti. Nüfusu 10,5 milyon olan Çekya'da bu oran ise yaklaşık 74 kadın cinayetine denk geliyor.

"Çek polisi kadına karşı şiddeti "basit olay" olarak görüyor"

Çekya'da devlet tarafından açıklanan istatistiklerde yıllık cinayet sayılarında kadın cinayetleri için ayrı bir bilgi bulunmuyor. Çekya Polis Departmanı Sözcüsü Jakub Vincalek, "Biz cinayetleri kadın-erkek olarak değil, işleniş biçimine göre sınıflandırırız. Cinayetlerde kadın-erkek ayrımı yapmak bizim için gereksiz bir bilgidir" dedi. Çekya'da kadın-erkek ayrımı olmaksızın toplam cinayet sayısı 2018 yılında 116, 2019 yılında 143, 2020 yılında ise 130 olarak açıklandı.

Çekya'nın önde gelen kadın derneklerin ProFem, Rosa ve Acorus ile Hlas Proti Nasili Platformu kadına yönelik şiddeti ve kadın cinayetleri konusunda önemli çalışmalar yürütüyorlar. Kadın derneklerine göre, polis ve hukukçular tarafından kadına yönelik şiddeti "basit olay" olarak görülüyor ve şiddet uygulayan erkekler en düşük cezaları alıyor. Dernekler, sürekli olarak şiddete maruz kalan kadınların bu durumu sıkça dile getirmeleri durumunda "histerik kişilik bozukluğa" sahip oldukları düşünüldüğünü savunuyor.

Kadın cinayetlerinin en büyük sebebi kıskançlık

Son olarak geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Bohumin'de eski eşini kıskançlık nedeniyle öldürmek isteyen bir adam, eski eşinin bulunduğu binayı ateşe vermişti. Kadın ile aynı anda binada bulunan diğer 10 kişi de hayatını kaybetmişti. Binayı ateşe veren kişi hakkında kadın tarafından polise defalarca şikayette bulunulduğu fakat polis tarafından yeterli önlemlerin alınmadığı ortaya çıkmıştı.

Aile içi şiddet yasası 2007'de yürürlüğe girdi

Çekya'da 135/2006 sayılı "Aile İçi Şiddet Yasası" 1 Ocak 2007 yılından beri yürürlükte. Yasaya göre, aile içi şiddet uygulayan erkek, polis tarafından evden uzaklaştırılacak ve 10 gün boyunca eve girmesi ve kadının çevresinde dolaşması engellenebilecek. Bu yasayla birlikte polis, şiddet uygulayan şahsı sınır dışı edebiliyor.

Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı bünyesinde bulunan ve şiddete maruz kalan kadınlara yardım etme amacıyla kurulan Bily Kruh Bezpeci (Beyaz Güvenlik Çemberi) isimli kuruluşunun telefon hattına her saat bir ihbar yapılıyor. - PRAG

Koronavirüs, Cinayet, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çekya'da her yıl 74 kadın, cinayet kurbanı - Son Dakika


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