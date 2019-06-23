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Çekya'da hükümet karşıtı gösteri

34 dakika önce

Çekya'nın başkenti Prag'da 250 bin kişi, iktidardaki Gayrimemnun Vatandaşlar Hareketi (ANO) Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Andrej Babiş'in politikalarını protesto etti.

Çekya'da hükümet karşıtı gösteri, System.String[]
Çekya'nın başkenti Prag'da 250 bin kişi, iktidardaki Gayrimemnun Vatandaşlar Hareketi (ANO) Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Andrej Babiş'in politikalarını protesto etti.
Çek Devlet Radyosunda yer alan habere göre, "Demokrasi için bir milyon an" inisiyatifi tarafından başkentin 7'inci bölgesinde düzenlenen gösteriye, 250 bin hükümet karşıtı katıldı.
Babiş'in Başbakanlığı öncesinde Avrupa Birliği fonlarında usulsüzlük yaptığı iddiasında bulunan göstericiler, Babiş'e istifa çağrısı yaptı.
Babiş'in ülkeyi yönetim şeklinden rahatsız olan göstericiler, hükümetin adalet ve çevre konularındaki politikalarına tepki gösterdi.

Son 30 yılın en büyük gösterisi

Haberde Babiş karşıtı gösterinin ülkede son 30 yılda yapılan en büyük protesto olduğu da vurgulandı.
Ülke tarihinin en büyük gösterisi, 1989'da komünist yönetime karşı 750 bin kişinin katılımıyla düzenlenmişti.

Babiş'in liderliğindeki ANO Partisi, Ekim 2017'de yapılan genel seçimlerde yüzde 30'luk oy oranıyla birinci parti olmuş, daha sonra yapılan uzun pazarlıklar sonucunda Temmuz 2018'de Komünist Partinin dışarıdan desteği ile ANO ve Sosyal Demokrat Parti koalisyonu kurulabilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:04 Kaynak: AA
Hükümet, Güncel
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