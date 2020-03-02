Çekya'da hükümet karşıtı gösteri - Son Dakika
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Çekya'da hükümet karşıtı gösteri

16 dakika önce

Çekya'nın başkenti Prag'da çok sayıda gösterici, Başbakan Andrej Babis karşıtı gösteri düzenledi.

Çekya'da hükümet karşıtı gösteri, System.String[]

Çekya'nın başkenti Prag'da çok sayıda gösterici, Başbakan Andrej Babis karşıtı gösteri düzenledi.

Çekya basınında yer alan haberlerde, "Demokrasi İçin Bir Milyon An" isimli sivil toplum kuruluşu tarafından düzenlenen gösteride, ülkedeki demokratik kurumlara sahip çıkılması çağrısında bulunulduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde toplanan göstericilerin, Başbakan Babis ve Cumhurbaşkanı Milos Zeman'a tepki göstererek, "Demokratik kurumlarımızı koruyalım, Macaristan ve Polonya'yı takip etmek istemiyoruz" sloganları attığı ifade edildi.

Zeman ve Babis'e tepki

Protesto gösterisini düzenleyen sivil toplum kuruluşunun Başkanı Mikulas Minar'ın eylemde yaptığı konuşma da basında yer aldı. Minar, Zeman ve Babis'in, kamu medyasını, mahkemeleri, savcıları ve diğer demokratik kurumları kendi kontrolleri altına almak için mücadele ettiğini söyledi.

Minar, toplumun söz konusu girişimlere izin vermemesi gerektiğine dikkati çekerek, "Eğer sivil toplum kamu kurumlarının, kamu medyasının bozulmasını engellemezse o zaman Macaristan ve Polonya'da olduğu gibi Çekya'da da hükümet kamu medyasını ve demokratik kurumları kendi kontrolü altına alır ve bu şekilde demokrasiyi tehlikeye düşürür." diye konuştu.

Ülkede Başbakan Babis'e karşı belirli çevreler tarafından tepkiler artarken, geçen kasım ayında yaklaşık 250 bin kişinin katılımıyla Çekya yakın tarihinin en büyük protesto gösterisi düzenlenmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:00 Kaynak: AA
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