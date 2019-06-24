Son Dakika Haberleri: Çekya'da Kadife Devrimi'nden sonra en büyük halk hareketi: Başbakana istifa çağrısı
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Çekya'da Kadife Devrimi'nden sonra en büyük halk hareketi: Başbakana istifa çağrısı

1 saat önce

Çekya'nın başkenti Prag'da yaklaşık çeyrek milyon Çek, Başbakan Andrej Babis'in istifasını talep ederek sokağa çıktı. Protestolar 1989'da komünizmi yıkan Kadife Devrimi'nden beri ülkede görülen en büyük halk hareketi olarak görülüyor.

Çekya'da Kadife Devrimi'nden sonra en büyük halk hareketi: Başbakana istifa çağrısı, System.String[]
Çekya'nın başkenti Prag'da yaklaşık çeyrek milyon gösterici, Başbakan Andrej Babis'in istifasını talep ederek sokağa çıktı. Protestolar 1989'da komünizmi yıkan Kadife Devrimi'nden beri ülkede görülen en büyük halk hareketi olarak görülüyor.

Prag'daki Letna Park'taki gösteri, son haftalarda yolsuzluk ve çıkar çatışması iddialarıyla soruşturmaya tabii tutulan Başbakan Andrej Babis karşıtı protestoların doruk noktası oldu.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:08 
Dünya
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