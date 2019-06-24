Çekya'da Kadife Devrimi'nden sonra en büyük halk hareketi: Başbakana istifa çağrısı
1 saat önce
Çekya'nın başkenti Prag'da yaklaşık çeyrek milyon Çek, Başbakan Andrej Babis'in istifasını talep ederek sokağa çıktı. Protestolar 1989'da komünizmi yıkan Kadife Devrimi'nden beri ülkede görülen en büyük halk hareketi olarak görülüyor.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:08
Çekya'nın başkenti Prag'da yaklaşık çeyrek milyon gösterici, Başbakan Andrej Babis'in istifasını talep ederek sokağa çıktı. Protestolar 1989'da komünizmi yıkan Kadife Devrimi'nden beri ülkede görülen en büyük halk hareketi olarak görülüyor.
Prag'daki Letna Park'taki gösteri, son haftalarda yolsuzluk ve çıkar çatışması iddialarıyla soruşturmaya tabii tutulan Başbakan Andrej Babis karşıtı protestoların doruk noktası oldu.
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