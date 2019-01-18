Çekya'da Kömür Madeninde Metan Gazı Patlaması
1 saat önce
Çekya'da kömür madeninde metan gazı nedeniyle meydana gelen patlamada en az 5 işçi öldü.
Çekya'da kömür madeninde metan gazı nedeniyle meydana gelen patlamada en az 5 işçi öldü. Patlama sonrası haber alınamayan 8 işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:49
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