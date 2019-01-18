Son Dakika Haberleri: Çekya'da Kömür Madeninde Metan Gazı Patlaması

Çekya'da Kömür Madeninde Metan Gazı Patlaması

1 saat önce

Çekya'da kömür madeninde metan gazı nedeniyle meydana gelen patlamada en az 5 işçi öldü.

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Çekya'da kömür madeninde metan gazı nedeniyle meydana gelen patlamada en az 5 işçi öldü. Patlama sonrası haber alınamayan 8 işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:49 

İşçi, Dünya
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