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Çekya'da kontrolden çıkıp uçan araç kadına çarptı - Son Dakika

Çekya'da kontrolden çıkıp uçan araç kadına çarptı

10.02.2022 12:36

- Çekya'da kontrolden çıkıp uçan araç kadına çarptı Çekya'da kontrolden çıkan araç, kaldırımda yürüyen kadına çarptı.

- Çekya'da kontrolden çıkıp uçan araç kadına çarptı

PRAG - Çekya'da kontrolden çıkan araç, kaldırımda yürüyen kadına çarptı. Kafa travması geçiren kadının hayati tehlikesinin bulunduğu, sürücünün ise hafif yaralandığı belirtildi.

Çekya'nın başkenti Prag'daki Dolni Mecholupy semtinde ilginç bir kaza meydana geldi. Aşırı hız yapan bir araç sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek önce beton bariyerlere, ardından da uçarak kaldırımda yürüyen 49 yaşındaki bir kadına çarptı. Kadına çarpan araç park halindeki bir araca ve bir binanın duvarına çarparak durabildi.

Kazanın ardından uzun süre yerde yatan kadın çevredekilerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılırken, 19 yaşındaki sürücü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kurtarma ekipleri ve güvenlik güçleri kazanın ardından olay yerine geldi. Kurtarma birimi sözcüsü Jana Postova yaptığı açıklamada, kadının kafa travması geçirdiğini ve hayati tehlikesinin bulunduğunu söyledi.

Polis sözcüsü Richard Hrdina ise yaptığı açıklamada, "Olay Dolnomecholupska caddesinde meydana geldi. Görüntüleri inceliyoruz. Olayın nasıl gerçekleştiği aslında çok açık. Sürücü alkollü değildi. Son incelemelerimizin ardından raporumuzu hazırlayacağız" dedi.

Çekya'da kontrolden çıkıp uçan araç kadına çarptı
Çekya'da kontrolden çıkıp uçan araç kadına çarptı
Çekya'da kontrolden çıkıp uçan araç kadına çarptı

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Aşırı hız, Tragger, Kaza, Prag, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çekya'da kontrolden çıkıp uçan araç kadına çarptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çekya'da kontrolden çıkıp uçan araç kadına çarptı - Son Dakika
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