Çekya'da Korona önlemleri - Son Dakika
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Çekya'da Korona önlemleri

6 saat önce

Çekya'da Korona virüsü ile mücadele için alınan önlemler kapsamında okullarda eğitime ara verilirken en az 100 kişinin katılması beklenen büyük etkinlikler de iptal edildi.

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Çekya'da Korona virüsü ile mücadele için alınan önlemler kapsamında okullarda eğitime ara verilirken en az 100 kişinin katılması beklenen büyük etkinlikler de iptal edildi.


Çin'den ortaya çıkan Korona virüsün nedeniyle dünyayı genelinde önlemler arttırılıyor. İtalya'da ülke genelinde evde kalma ve seyahat için izin alma uyarısı yapıldı. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, İtalya'nın tamamının karantina altına alındığını açıklamasının ardından Çekya da Koronaya karşı önlemleri arttırıyor. Çekya Başbakanı Andrej Babis, Korona ile mücadele için aldığı önlemler kapsamında okullarda eğitime ara verileceğini ve en az 100 kişinin katılması planlanan büyük etkinliklerin de iptal edildiğini açıkladı.


Çekya'da şuana kadar 40 Korona vakası kaydedildi. - PRAG

Çin Halk Cumhuriyeti, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:32 Kaynak: İHA
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