Çekya'da mahsur kalan tır şoförleri için Egemen Bağış devreye girdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çekya'da mahsur kalan tır şoförleri için Egemen Bağış devreye girdi - Son Dakika

Çekya'da mahsur kalan tır şoförleri için Egemen Bağış devreye girdi

7 saat önce

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, korona virüs salgını nedeniyle sınırların kapanması sonucu Çekya'da mahsur kalan 4 Türk tır şoförü için devreye girdi.

Çekya'da mahsur kalan tır şoförleri için Egemen Bağış devreye girdi, System.String[]

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, korona virüs salgını nedeniyle sınırların kapanması sonucu Çekya'da mahsur kalan 4 Türk tır şoförü için devreye girdi.


Sakarya'dan 20 gün önce Çekya'nın başkenti Prag'a giden tır şoförleri Ali Usta, Muammer Akgün, İrfan Yıldırım ve Ziya Erkin korona virüs salgını nedeniyle sınırların kapanması sonucu Çekya'da mahsur kaldı. Tır şoförlerinin yardım çağrısı üzerine Prag Büyükelçisi Egemen Bağış şoförleri ailelerine ulaştırmak için devreye girdi. Büyükelçilik çalışanı Ahmet Çelik, Sakaryalı tır şoförleri ile iletişime geçip, Büyükelçi Bağış tarafından soruna çözüm bulunması için kendisinin görevlendirildiğini ifade etti.


Büyükelçilik yetkililerinden edinilen bilgiye göre, havaalanında mahsur kalan tır şoförlerinin Türkiye'ye getirilmesi için çalışma başlatıldı. Büyükelçilik, "Almanya sınırları kapalı. Çekya'da mahsur kalan vatandaşlarımızın önce Rusya'ya oradan da Türkiye'ye nakledilmesi için çalışma başlatıldı. Büyükelçimiz Egemen Bağış süreci yakından takip ediyor. Şoförlerimiz ile sürekli irtibat halindeyiz. Otellerin kapalı olması, sınır kapılarının kapalı olması süreci biraz zorlaştırıyor. Ancak Türkiye Cumhuriyeti hiçbir vatandaşının başka bir ülkede mahsur kalmasına seyirci kalmaz. En yakın zamanda şoförlerimiz Türkiye'ye nakledilecek" açıklamasını yaptı.


Başkan Yüce ve Büyükelçi Bağış aradı


Çekya'da mahsur kalan tır şoförleri kendilerini Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin aradığını ifade ederek, "Ekmek parası için gittiğimiz ülkede mahsur kaldık. Sesimizin duyulması için yaptığımız çağrı karşılıksız kalmadı. Prag Büyükelçimiz Egemen Bağış ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce arayıp moral verdiler. Büyükelçilik bizleri ülkemize götürmek için çalışma yapıyor. Sahipsiz olmadığımızı görmek bizleri mutlu etti" ifadelerini kullandı. - PRAG

Egemen Bağış, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:17 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd'dan Donald Trump'ın ülkeye dönün çağrısına yanıt
Nurgül Yeşilçay, yaşlı insanlara takınılan sert ve saygısız tavrı eleştirdi Nevşehir Belediyesi'nden koronavirüs temizliği: Foşur foşur yıkadık Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 44'e, vaka sayısı 1872'ye yükseldi
Son Dakika: İstanbul'da piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maske ele geçirildi Son Dakika: İstanbul'da piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maske ele geçirildi         
16:11
Berna Laçin, uzaktan eğitimde boğaz kesme sahnesinin izletilmesine sitem etti Berna Laçin, uzaktan eğitimde boğaz kesme sahnesinin izletilmesine sitem etti         
15:24
Koronavirüs salgını nedeniyle et fiyatları arttı! Kasapların işleri yüzde 80 düştü Koronavirüs salgını nedeniyle et fiyatları arttı! Kasapların işleri yüzde 80 düştü         
15:12
Ünlü oyuncu Gönül Nagiyeva evden çıkamayan yaşlılara yardım etti Ünlü oyuncu Gönül Nagiyeva evden çıkamayan yaşlılara yardım etti         
14:47
Rize İyidere'de kenevirden yapılan Rize Bezi'nden koronavirüse karşı maske üretildi Rize İyidere'de kenevirden yapılan Rize Bezi'nden koronavirüse karşı maske üretildi         
14:44
Adana'da sokağa çıkan yaşlıları anonsla uyaran polis ekipleri, tek tek hepsini evine bıraktı Adana'da sokağa çıkan yaşlıları anonsla uyaran polis ekipleri, tek tek hepsini evine bıraktı         
14:42
Ücretsiz dağıtılan maskeden almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu Ücretsiz dağıtılan maskeden almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu         
14:10
Koronavirüs testi için Bakırköy'de uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, 1 metre kuralını hiçe saydı Koronavirüs testi için Bakırköy'de uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, 1 metre kuralını hiçe saydı         
14:09
Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı         
12:31
Uzman isim uyardı: Sirkeli suyla duş almayın, yararı yok zararı var Uzman isim uyardı: Sirkeli suyla duş almayın, yararı yok zararı var         
11:28
Dünyadaki toplam ölü sayısının yüzde 50'sinden fazlası iki Avrupa ülkesinde yaşandı Dünyadaki toplam ölü sayısının yüzde 50'sinden fazlası iki Avrupa ülkesinde yaşandı         
10:59
Buse Terim, babası Fatih Terim hakkında bilgi verdi: Kronik rahatsızlığının olmaması avantaj Buse Terim, babası Fatih Terim hakkında bilgi verdi: Kronik rahatsızlığının olmaması avantaj         
10:57
Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı         
09:48
Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı         
09:34
Fatih Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'den yeni mesaj: Haber alamamak berbat Fatih Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'den yeni mesaj: Haber alamamak berbat         
09:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 23:23:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çekya'da mahsur kalan tır şoförleri için Egemen Bağış devreye girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]