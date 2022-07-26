Çekya'da milli parktaki yangın 3 gündür söndürülemiyor

Çekya'da bulunan Çek İsviçre Ulusal Parkı'nda pazar günü çıkan orman yangını 3 gündür kontrol altına alınamazken, yangın nedeniyle bölgede bulunan bir köy tahliye edildi.

Çekya'nın kuzeyinde Almanya sınırında bulunan Çek İsviçre Ulusal Parkı'nda pazar günü yangın çıktı. Yangının 30 hektar ormanlık alana yayılması nedeniyle ülkede kırmızı alarm verilirken, yangına 83 itfaiye ekibi, 4 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağıyla müdahale edildi. Yetkililer, Mezna köyünde 6 evin kullanılamaz hale geldiğini belirtirken, Hrensko köyünden ise 50 kişi tahliye edildi.

İtfaiye Sözcüsü Lukas Marvan yaptığı açıklamada "Bölgede bulunan bir köyü tahliye ettik. Maalesef yangını durduramıyoruz. Rüzgar ve dik kayalık arazi işimizi zorlaştırıyor. Bazı yerleri kontrol altına alırken, başka yerlerde yangın tekrar başlıyor ve maalesef o bölgelerin birçoğuna kötü arazi koşulları nedeniyle müdahale edemiyoruz" dedi.

Orman yangınından çıkan duman, ülkede 200 kilometrelik bir alanda hissedilirken yetkililer, insanları evlerini havalandırmamaları, sokağa çıkanların ise maske kullanmaları konusunda uyarıda bulunuyor.

Çekya'dan yardım çağrısı

Çekya Başbakanı Petyr Fiala ve Çekya İçişleri Bakanı Vit Rakusan çalışmaları yerinde incelemek için bölgeye giderken, çıkan orman yangını nedeniyle diğer ülkelerden yardım talebinde bulunuldu. Yardım talebi sonrasında Polonya, Slovakya ve İtalya bölgeye uçak ve helikopter göndereceğini açıkladı. Polonya ve Slovakya 3 bin litre su taşıma kapasiteli birer helikopter gönderirken, İtalya ise her biri 6 bin litre su taşıma kapasiteli 3 uçak gönderdi. Almanya ise yangın söndürme çalışmalarına sınırın diğer tarafından müdahale ederek katkı sağlıyor. - PRAG