Son Dakika Haberleri: Çekya'da öğretmenler grev yaptı
Son Dakika Güncel Çekya'da öğretmenler grev yaptı

Çekya'da öğretmenler grev yaptı

6 saat önce

Çekya'da maaşlarına zam yapılmasını isteyen öğretmenlerin düzenlediği grev nedeniyle bin 200 okulda eğitime ara verildi.

Çekya'da öğretmenler grev yaptı, System.String[]

Çekya'da maaşlarına zam yapılmasını isteyen öğretmenlerin düzenlediği grev nedeniyle bin 200 okulda eğitime ara verildi.

Çekya Eğitim Sendikası Başkan Yardımcısı Marketa Seidlova, basına yaptığı açıklamada, ülke genelinde öğretmenlerin bir günlüğüne greve gittiğini duyurdu.

Seidlova, öğretmenlerin aylık gelirlerine zam yapılması talebinde bulunduğunu belirterek, greve destek vermek amacıyla ülkedeki 6 bin okuldan bin 221'inde eğitime bir günlüğüne ara verdiğini ve 2 bin 700 okulda ise kısmi olarak eğitimin durdurulduğunu söyledi.

Geri kalan çoğu okulun da farklı etkinliklerle grevi desteklediğini vurgulayan Seidlova, hükümetin geçen pazartesi günü kararlaştırdığı yüzde 8'lik zammı kabul etmediklerini ve zammın yüzde 10 olması gerektiğini kaydetti.

Çekya Başbakanı Andrej Babis ve Eğitim Bakanı Robert Plaga, geçen pazartesi, gelecek yıl itibarıyla öğretmenlere yapılacak zammın yüzde 8 olacağını açıklamış, sendika ise bu karara karşı çıkarak, grev çağrısında bulunmuştu.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 06:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kitapla öğrenci döven öğretmene 4 yıl hapis cezası verildi
Din dersine giren 'Hristiyan öğretmen' iddiaları ilgili soruşturma başlatıldı Kitapla öğrenci döven öğretmene 4 yıl hapis cezası verildi Erdoğan'dan ilahiyat fakültesi mezunlarına sitem: İmam hatiplerde Kuran dersleri boş geçiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 00:54:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çekya'da öğretmenler grev yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]