Çekya'da Osmangazi İmzası

17 ülkeden toplam 211 milli sporcunun yer aldığı turnuvada Türk Milli Takımı'nı gururla temsil eden Özgür, tek bayanlar kategorisinde gelecek için ışık saçtı. Turnuvanın ilk karşılaşmasında Slovak rakibi Lea Vybochova'yı 2-0 yenen Osmangazili raket, daha sonraki karşılaşmalarda sırasıyla Macar Anna Bozsogı'yı, Polonyalı Joanna Podedworny'u ve son olarak Slovak Sofia Slosıarıkova'yı da 2-0'lık skorlarla geçerek adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde karşılaştığı Rus rakibi Sofiia Doroshenko'yu da 2-0 mağlup eden Özgür, finale yükseldi. Final karşılaşmasında iyi bir maç çıkarmasına rağmen Rus rakibi Mariia Golubeva'na 2-0 kaybeden Özgür, turnuvada ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Osmangazi Belediyespor bünyesindeki sporcuların başarılarından dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, genç sporcu Ayça Özgür'ü tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.