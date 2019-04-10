Son Dakika Haberleri: Çekya'da Osmangazi İmzası

Çekya'da Osmangazi İmzası

2 saat önce

Osmangazi Belediyespor Badminton Takımı sporcusu Ayça Özgür, Çekya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Uluslararası Badminton Turnuvası'na damga vurdu.

Çekya'da Osmangazi İmzası, System.String[]

17 ülkeden toplam 211 milli sporcunun yer aldığı turnuvada Türk Milli Takımı'nı gururla temsil eden Özgür, tek bayanlar kategorisinde gelecek için ışık saçtı. Turnuvanın ilk karşılaşmasında Slovak rakibi Lea Vybochova'yı 2-0 yenen Osmangazili raket, daha sonraki karşılaşmalarda sırasıyla Macar Anna Bozsogı'yı, Polonyalı Joanna Podedworny'u ve son olarak Slovak Sofia Slosıarıkova'yı da 2-0'lık skorlarla geçerek adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde karşılaştığı Rus rakibi Sofiia Doroshenko'yu da 2-0 mağlup eden Özgür, finale yükseldi. Final karşılaşmasında iyi bir maç çıkarmasına rağmen Rus rakibi Mariia Golubeva'na 2-0 kaybeden Özgür, turnuvada ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Osmangazi Belediyespor bünyesindeki sporcuların başarılarından dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, genç sporcu Ayça Özgür'ü tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:41 Kaynak: Bültenler
A Milli Futbol Takımı, Osmangazi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Süleyman Atlı, Avrupa Şampiyonu Oldu! Son Dakika! YSK, MHP'li İsmin Seçilme Yeterliliğine Sahip Olmadığını Açıkladı Uysal'dan Büyükçekmece Açıklaması: Soyadından AK Parti'ye Oy Vereceği Tespit Edilen Kişiler Listeden Düşürülmüş İngiliz Ekonomisi Şubat Ayında Beklentinin Üzerinde Büyüdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 17:43:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çekya'da Osmangazi İmzası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]