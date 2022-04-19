Çekya'da "Rus propagandası" yaptığı gerekçesiyle bir öğretmenin işine son verildi - Son Dakika

Çekya'da bir ilkokul öğretmeninin iş akdine, Rusya- Ukrayna Savaşı konusunda "öğrencileri yanlış yönlendirdiği ve ülkenin kamu yayıncı kuruluşunun aktardığı haberlere inanılmaması gerektiğini söylediği" gerekçesiyle son verildi.

Çekya Eğitim Bakanı Petr Gazdik, basına yaptığı açıklamada, bir müdürün, sınıfında Ukrayna'daki savaş konusunda dezenformasyon yapan ilkokul öğretmenini işten çıkarma kararını, memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Gazdik, herkesin kendi fikrini dile getirme özgürlüğünün olduğunu ancak "yalanları yayma" hakkının olmadığını, bu nedenle alınan kararı yerinde bulduğunu söyledi.

Ülke basınında yer alan haberlerde de öğretmenin "Televizyonlarda Ukrayna savaşı nedeniyle yayınlanan vahşet görüntülerinin yaşanmadığını, kamu yayıncısı kuruluşa da güvenilmemesi gerektiğini" söylediği belirtildi.

Sınıftaki öğrencilerin öğretmenin konuşmalarını gizlice kayıt altına alarak okul müdürüne dinletmesinin ardından öğretmenin görevine son verildiği ifade edildi.

Bu arada, ülkede Ukrayna'dan gelen öğrenciler nedeniyle anaokulu ve ilkokullarda kapasite sorunu yaşandığı belirtildi.

Başta Prag olmak üzere çeşitli bölgelerde öğrenci sayısının artması sebebiyle yetkililerin 1 Eylül'de başlayacak yeni eğitim yılına yönelik strateji geliştirmeye çalıştığı kaydedildi.