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Çekya'da Spolu İttifakı lideri Fiala yeni başbakan oldu - Son Dakika

Çekya'da Spolu İttifakı lideri Fiala yeni başbakan oldu

28.11.2021 15:59
Çekya'da Spolu İttifakı lideri Fiala yeni başbakan oldu

Çekya'da Cumhurbaşkanı Milos Zeman, ekimde yapılan seçimin galibi Spolu (Birlikte) İttifakı'nın adayı Petr Fiala'yı ülkenin yeni başbakanı olarak görevlendirdi.

Çekya'da Cumhurbaşkanı Milos Zeman, ekimde yapılan seçimin galibi Spolu (Birlikte) İttifakı'nın adayı Petr Fiala'yı ülkenin yeni başbakanı olarak görevlendirdi.

Prag'da bir hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edilen ve daha sonra yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Zeman, Lany Sarayı'nda düzenlenen yemin törenini kapalı cam bölmeden takip etti.

Sivil Demokrat Parti (ODS), TOP 09 ve Hristiyan Demokratlar Birliğinin (KDU-CSL) oluşturduğu Spolu İttifakı'nın başbakan adayı Fiala, yemin ettikten sonra resmen göreve başladı.

Zeman, törenin ardından yaptığı açıklamada, Kovid-19'a ilişkin herhangi bir semptomunun bulunmadığını belirterek yeni koalisyon hükümetinin bakan adaylarıyla bire bir görüşmeler gerçekleştireceğini ifade etti.

Söz konusu görüşmelerin 13 Aralık'a kadar sürmesi öngörülürken, yeni kabinenin bu tarihten sonra görevi mevcut yönetimden devralması bekleniyor.

Yeni Başbakan Fiala da kısa süre zarfında istikrarlı ve güçlü bir yönetimin ülkede göreve başlayacağını kaydetti.

Seçimden sonraki süreç

Ülkede 8-9 Ekim'de gerçekleştirilen genel seçimi, mevcut Başbakan ve Gayrimemnun Vatandaşlar Hareketi (ANO) Genel Başkanı Andrej Babis'e karşı muhalefetteki Spolu ittifakı, oyların yüzde 27,75'ni alarak birinci sırada tamamlamıştı.

Seçimin hemen ardından sağlık durumu ağırlaşan Zeman, Prag'daki askeri hastanenin yoğun bakımına yatırılmış, bu süre zarfında yeni hükümet kurulamamıştı.

46 gün süren tedavi sürecinin ardından taburcu edilen Cumhurbaşkanı'na yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle cuma düzenlenmesi planlanan yemin töreni pazara ertelenmişti.

Demokrat Parti, cumhurbaşkanı, Başbakan, Prag, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çekya'da Spolu İttifakı lideri Fiala yeni başbakan oldu - Son Dakika


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