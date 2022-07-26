Çekya'da suçlulardan alınan Ferrari, polisin hizmetine verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Çekya'da suçlulardan alınan Ferrari, polisin hizmetine verildi

26.07.2022 01:53
Çekya'da suçlulardan alınan Ferrari, polisin hizmetine verildi

Çekya'da emniyet güçleri tarafından suçlulardan alınan Ferrari, suçla mücadele amacıyla polisin hizmetine verildi.

Çekya'da emniyet güçleri tarafından suçlulardan alınan Ferrari, suçla mücadele amacıyla polisin hizmetine verildi.

Çekya Emniyet Genel Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından paylaştığı video ile polis aracına dönüştürülerek güvenlik güçlerinin filosuna eklenen Ferrari'yi tanıttı.

Müdürlüğün yazılı açıklamasında, daha önce suçlulara hizmet eden spor arabanın artık suçla mücadelede emniyet güçlerine katkı sağlayacağı belirtildi.

"Ferrari ile otomobil hırsızları yakalanacak"

Yaklaşık 12 bin avro masraf yapılarak polis aracı donanımı ve görünümüne kavuşturulan Ferrari'nin özellikle yasa dışı yarışları engellemek ve otomobil hırsızlarını yakalamak amacıyla kullanılacağı kaydedildi.

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Tomas Kubık, emniyet güçlerinin geçen yıl piyasa değeri yüksek 900'e yakın otomobile el koyduğunu belirterek, bu araçların büyük bir kısmının satılarak elde edilen gelirin devlet hazinesine aktarıldığını kaydetti.

Kubık, el konulan araçların bir kısmının ise suçluların kamuya verdikleri zararların tazmininde kullanıldığını, belirli bir oranının da Ferrari'de olduğu gibi kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetine verildiğini ifade etti.

YORUMLAR
500
Polis akademisine 2500 öğrenci alınacak! Resmi Gazete'de yayımlandı Polis akademisine 2500 öğrenci alınacak! Resmi Gazete'de yayımlandı Polis Akademisinin 2 bin 500 öğrenci alımı ilanı Resmi Gazete'de Polis Akademisinin 2 bin 500 öğrenci alımı ilanı Resmi Gazete'de
Kaynak: AA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Ferrari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çekya'da suçlulardan alınan Ferrari, polisin hizmetine verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:23 Motorine 92 kuruş indirim geldi: İstanbul'da litresi 21 lira 51 kuruşa geriledi
23:51 Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Adil Rami'nin gündem olan prim iddiasına Yılmaz Vural'dan yanıt geldi!
22:43 Kılıçdaroğlu işaret ettiği saatte paylaşımı yaptı: Birkaç ay araç almayı ertelerseniz, ikinci el araba parasına sıfır araba aldıracağım sizlere
22:37 Kırmızı ışıkta bekleyen otobüsün kapısının açılmasını isteyen şahıs, istediği olmayınca şoföre saldırdı!
22:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: Şubat-mart itibarıyla belirgin bir düşüş göreceğiz
22:11 Erdoğan'dan İsveç'teki terör gösterileri sonrası sert tepki: Kimse Türkiye'den taviz beklemesin, İsveç somut adım atma konusunda uzak görünüyor
21:46 Erdoğan'dan İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşması açıklaması: Gıda krizinin etkileri hafifleyecek, fiyatlardaki düşüş devam edecek
21:34 9 yaşındaki Muhammet'i 1 sene çöp eve kilitleyen teyze tutuklandı! İşte annenin ilk yorumu: Olması gereken cezayı aldı
20:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamaney ile görüşmesinde neden Türk bayrağı yoktu? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıkladı
20:16 Aydın'da korkutan orman yangını! Büyüyen alevlere havadan ve karadan müdahale devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 01:53:37. #1.11#
SON DAKİKA: Çekya'da suçlulardan alınan Ferrari, polisin hizmetine verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement