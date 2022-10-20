Çekya'da Türk tır şoförü kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Çekya'da Türk tır şoförü kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

20.10.2022 16:18
Çekya'da Türk tır şoförü kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Çekya'nın başkenti Prag yakınlarında bulunan gümrük alanında sıra bekleyen 65 yaşındaki Mehmet Ali Atak isimli Türk tır şoförü kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetti.

Çekya'nın başkenti Prag yakınlarında bulunan gümrük alanında sıra bekleyen 65 yaşındaki Mehmet Ali Atak isimli Türk tır şoförü kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetti.

Aksaray'dan Prag'a prefabrik ev taşıyan 65 yaşındaki tır şöförü Mehmet Ali Ata, dün akşam saatlerinde Prag'ın yaklaşık 50 km kuzeyindeki Nova Ves kasabasında gümrük işlemleri için park halinde beklerken kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetti. Araç takip sisteminden aracın uzun süredir hareket etmediğini fark eden Aksaray merkezli taşıma şirketi yetkilileri, şoföre telefon ile ulaşmaya çalıştı. Şirket yetkilileri şoförün aramalara cevap vermemesi nedeniyle Prag'daki müşterilerine ulaşarak tırı incelemelerini istediler. Olay yerine çağrılan polis ve sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede şoförün cansız bedenine ulaşıldı. Tır şoförünün cenazesi otopsi yapılmak üzere Prag'daki Bulovka hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Polis Sözcüsü Vlasta Suchankova "Aldığımız ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler, sürücü kabininde Türk vatandaşı olan şoförün cansız bedenini buldular. Yapılan incelemelerde şoförün vücudunda herhangi bir darp izi ya da yaralanmaya rastlanmadı" dedi. Otopsi sonucunda şoförün kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Türkiye'nin Prag Büyükelçiliği Konsolosluk Şubesi Sorumlusu Başkatip Ahmet Çelik, "Tır şoförümüz maalesef hayatını kaybetmiş durumda. Şahsın Fransa'da bulunan kardeşleri hastaneye geldiler. Hastanenin işlemlerin tamamlanmasının ardından cenaze, şoförün memleketi olan Aksaray'a götürülecek. Hayatını kaybeden vatandaşımızın cenaze nakil işlemleri için Konsolosluk şubesi olarak gerekli hazırlıkları yapıyoruz" şeklinde konuştu. - PRAG

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... Doğu Ekspresi'nde kalp krizi geçiren yaşlı kadın öldü Son dakika haberleri... Doğu Ekspresi'nde kalp krizi geçiren yaşlı kadın öldü Tekirdağ haber | Tekirdağ'da kalp krizi geçiren uzman çavuş hayatını kaybetti Tekirdağ haber | Tekirdağ'da kalp krizi geçiren uzman çavuş hayatını kaybetti

Kalp Krizi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çekya'da Türk tır şoförü kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:43 Boksör Mike Tyson, 1995 yılında yaptığı bir maçın görüntülerine tekrar baktığında şaşkınlığını gizleyemedi: Bu görüntü beni fena korkuttu
22:39 Hindistan, Google'a rekabete aykırı davranış nedeniyle 162 milyon dolar para cezası verdi
21:48 Mbappe, Neymar takımdan gitmezse PSG'den ayrılacak!
20:59 Kadro dışı bırakılan Ronaldo'nun olası yeni adresi hayranlarını sinirlendirdi: Bu kadar düşülmez
20:33 Kahramanmaraş'ta deprem! 4.5'in ardından şimdi de 4.3'lük bir sarsıntı meydana geldi
20:19 AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım Azerbaycan'da trafik kazası geçirdi!
20:09 Şaşkınlık yaratan karar! Manchester United, Cristiano Ronaldo'yu kadro dışı bıraktı
19:56 İbrahim Tatlıses'in yeni evlenen kız Dilan'dan "Açık ilişki" sorusuna cevap: Ne münasebet
19:53 Galatasaray'dan, Fenerbahçelileri sinirlendiren sosyal medya paylaşımı! Saati çok manidar
18:53 Samsun'da evli kadınların numarasını alıp, cinsel ilişkiye zorladı! 2,5 ay cezaevinde kalıp serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 22:57:23. #1.13#
SON DAKİKA: Çekya'da Türk tır şoförü kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement