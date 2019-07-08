Son Dakika Haberleri: Çekya'da türüne az rastlanan Nubiya aslanları dünyaya geldi
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Çekya'da türüne az rastlanan Nubiya aslanları dünyaya geldi

10 dakika önce

DVUR Çekya'da nesli tükenme tehdidi altında bulunan 2 Nubiya aslanı doğdu.

Çekya'da türüne az rastlanan Nubiya aslanları dünyaya geldi, System.String[]
DVUR Çekya'da nesli tükenme tehdidi altında bulunan 2 Nubiya aslanı doğdu.
Ülkenin doğusunda Hradec Kralove şehrindeki hayvanat bahçesinde mayıs ayında dünyaya gelen, ancak doğumları kamuoyuna yeni duyurulan yavruların birinin erkek, diğerinin dişi olduğu belirtildi.
Henüz isim verilmeyen yavruların, nesli tükenme tehlikesinde bulunan ve gözetim altında yaşatılmaya çalışılan Nubiya aslanlarının sayısının artması konusunda hayvanseverleri ümitlendirdiği kaydedildi.
Ana vatanı Kuzey Afrika olan ancak yasa dışı avlanmalar nedeniyle 1960'lı yıllardan sonra vahşi doğada üyesi kalmayan Nubiya aslanları, hayvanat bahçelerinde yaşatılmaya çalışılıyor.
Atlas aslanı ismiyle de bilinen Nubiya aslanlarının günümüzde 100'e yakın üyesinin kaldığı sanılıyor.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:26 Kaynak: AA
Kuzey Afrika, Güncel
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