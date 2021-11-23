Çekya'da "Yunus Emre ve Türk Dili" konulu konferans düzenlendi - Son Dakika

Çekya'nın başkenti Prag'da Charles Üniversitesi ve Türkiye'nin Prag Büyükelçiliği, "Yunus Emre ve Türk Dili" başlıklı konferans düzenledi.

Üniversitenin sanat fakültesinde düzenlenen konferansa Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Evrim Ölçer Özünel, Charles Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zuzana Krihova ve davetliler katıldı.

Büyükelçi Bağış, konferansta yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumunun (UNESCO), Türk dili ve medeniyetinin temel taşlarından biri olan Yunus Emre'yi vefatının 700. yılı vesilesiyle 2021 yılı anma ve yıl dönümleri listesine aldığını belirterek, Türkiye'nin de 2021 yılını "Yunus Emre ve Türk Dili Yılı" olarak ilan ettiğini ifade etti.

Yunus Emre'nin şiirlerinde, insan ve doğa sevgisi, hoşgörü, kardeşlik, barış konularını, saf bir Türkçe ile işlediğine dikkati çeken Bağış, büyük şairin şiirlerinde dil, din ve ırk ayrımı yapmaksızın tüm insanlığa seslendiğini vurguladı.

Prof. Dr. Özünel ve Prof. Dr. Krihova da Yunus Emre'nin hayat felsefesi ve şiirlerini ele alan sunum yaptı.

Ayrıca Charles Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Bölümü öğrencileri, konferansta büyük şairin bazı şiirlerini okudu. Etkinliğin ardından davetlilere Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.