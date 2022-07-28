Çekya'daki orman yangınında bin hektarlık alan kül oldu - Son Dakika
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Çekya'daki orman yangınında bin hektarlık alan kül oldu

28.07.2022 15:13
Çekya'daki orman yangınında bin hektarlık alan kül oldu

Çekya'daki milli parkta pazar günü çıkan orman yangını, şu ana kadar bin hektarlık alanı küle çevirdi.

Çekya'daki milli parkta pazar günü çıkan orman yangını, şu ana kadar bin hektarlık alanı küle çevirdi. Alevler 5. günde kontrol altına alındı.

Çekya'nın kuzeyinde Almanya sınırında bulunan Çek İsviçre Milli Parkı'nda pazar günü çıkan orman yangını, 5. gününde kontrol altına alındı. 83 itfaiye birimi, 450 itfaiyeci, 7 helikopter ve 4 uçak ile müdahale edilen yangında şu ana kadar bin hektarlık alan kül oldu. Sisli hava nedeniyle söndürme çalışmalarına ise ara verildi.

Polonya ve Slovakya'dan gönderilen helikopterlere ek olarak İtalya'dan gelen iki adet yangın söndürme uçağı da çalışmalarda yer aldı. Uçak ve helikopterlerin su aldığı Milada Gölü'nde yüzmek, milli park üzerinde uçuş yapmak ve parka girişler de yasaklandı.

"KONTROL ALTINA ALDIK, FAKAT YENİ YANGINLAR ÇIKIYOR"

Usti Bölgesi İtfaiye Müdürü Roman Vyskocil düzenlediği basın toplantısında, "Yangını bin hektarlık alanda kontrol altına aldık, ancak yeni yangınlar çıkıyor. Şu anda sis nedeniyle uçuş gerçekleştiremiyoruz. Alanın çevresindeki ağaçları keserek güvenlik koridoru oluşturduk. Prag'dan gelen mobil tedavi merkezi ile yangından etkilenen 8 itfaiyeci tedavi edilirken, 3 sağlık görevlisine ise oksijen verildi. Birçok itfaiyecimizde ise küçük sıyrıklar ve yaralanmalar mevcut" dedi.

Usti Bölgesi Polis Sözcüsü Daniel Vitek ise, "Elimizde bazı ipuçları var. Yangının ilk nerede başladığı ile ilgili görgü tanıklarının ifadelerini alıyoruz. Yangın söndükten sonra olay yerinde yapacağımız incelemelerle yangının nedenini araştıracağız" ifadelerini kullandı.

ALMANYA TARAFI DA YANIYOR

Çek İsviçre Milli Parkı'nın Almanya tarafındaki bölümünde devam eden yangın ise henüz kontrol altına alınamadı. 250 hektarlık alana yayılan yangını söndürmek için yaklaşık 150 itfaiyeci ve 8 helikopterlerle alevlere müdahale sürüyor. Saksonya eyalet yetkilileri, yürüyüşçülerin bölgedeki ormanlık alanlara girişini yasakladı. Yangınların önlenmesi için bölge sakinlerden havai fişek kullanmamaları istendi. Aksonya İçişleri Bakanı Armin Schuster, yangına yönelik, "Hiçbir şekilde bir hafiflemeden söz edemeyiz" ifadelerini kullandı.

(Özgür Öztürk/İHA)

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Kaynak: İHA

Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çekya'daki orman yangınında bin hektarlık alan kül oldu - Son Dakika

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