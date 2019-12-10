Son Dakika Haberleri: Çekya'daki saldırıda ölü sayısı 6'ya çıktı
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Çekya'daki saldırıda ölü sayısı 6'ya çıktı

6 saat önce

Çekya'nın Ostrava kentinde bir hastanede meydana gelen silahlı saldırıda ölü sayısının 6'ya yükseldiği açıklandı.

Çekya'daki saldırıda ölü sayısı 6'ya çıktı, System.String[]

Çekya'nın Ostrava kentinde bir hastanede meydana gelen silahlı saldırıda ölü sayısının 6'ya yükseldiği açıklandı.


Çekya'nın Ostrava kentinde bir hastanede silahlı saldırı meydana geldi. Silahlı saldırı sonucu ölü sayısının 6'ya yükseldiği, 2 kişinin de yaralı olduğu belirtildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırı Ostrava Şehir Hastanesinde yerel saatle sabah 07.00 sularında gerçekleşti. Olayın ardından hastanenin polis tarafından tahliye edildiği ifade edildi.


Polis ekipleri olayla bağlantılı olduğu düşünülen bir şüphelinin fotoğrafını yayınlayarak zanlının görülmesi durumunda ihbarda bulunulmasını istedi.


Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - PRAG

Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:00 Kaynak: İHA
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