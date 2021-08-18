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Çekya'dan Afganistan'daki tahliye çalışmaları için Türkiye'ye teşekkür - Son Dakika

Çekya'dan Afganistan'daki tahliye çalışmaları için Türkiye'ye teşekkür

18.08.2021 19:43
Çekya'dan Afganistan'daki tahliye çalışmaları için Türkiye'ye teşekkür, System.String[]

Çekya Savunma Bakan Yardımcısı Jan Havranek, Afganistan'da devam eden tahliye çalışmalarına desteklerinden ötürü ABD ve Türkiye'ye teşekkür etti.

Çekya Savunma Bakan Yardımcısı Jan Havranek, Afganistan'da devam eden tahliye çalışmalarına desteklerinden ötürü ABD ve Türkiye'ye teşekkür etti.

Afganistan'da Taliban yönetiminden kaçan binlerce kişinin Kabil Havalimanı'ndan tahliyeleri devam ederken, Çekya'dan tahliyelere destek olan Türkiye'ye teşekkür geldi. Çekya Savunma Bakan Yardımcısı Jan Havranek sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Afganistan'daki tahliye çalışmalarına destekleri için Türkiye ve ABD'ye teşekkür ederek, "Çekya'nın Afganistan'dan tahliye çalışmalarına 24 saat kesintisiz destekleri için tüm NATO müttefiklerimize teşekkür ederiz. Tahliye uçaklarımıza iniş ve kalkışları, güvenli erişim ve pist sağlama konularındaki destekleri için Türkiye ve ABD'ye özellikle teşekkür ederiz" dedi.

Çekya, Afganistan'daki yaşananlar sonrasında ülkede bulunan Çek vatandaşları, Çekya'da daimi oturumu olanlar ile Afganistan'da Çek ordusuna tercümanlık yapan Afganları tahliye etmeye başlamıştı. Tahliye çerçevesinde Çekya'nın üçüncü tahliye uçağı Kabil'den bugün havalandı.

(Özgür Öztürk/İHA)

Çekya'dan Afganistan'daki tahliye çalışmaları için Türkiye'ye teşekkür

Tam Gemi Şok Denemeleri, Afganistan, Türkiye, Kabil, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çekya'dan Afganistan'daki tahliye çalışmaları için Türkiye'ye teşekkür - Son Dakika


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