Son Dakika Haberleri: Çekya'dan Rusya'ya casusluk suçlaması
Son Dakika Güncel Çekya'dan Rusya'ya casusluk suçlaması

Çekya'dan Rusya'ya casusluk suçlaması

1 saat önce

Çekya İstihbarat Servisi (BIS) Başkanı Michal Koudelka, ülkede Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından idare edilen bir istihbarat ağının ortaya çıkarılarak etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Çekya'dan Rusya'ya casusluk suçlaması, System.String[]

Çekya İstihbarat Servisi (BIS) Başkanı Michal Koudelka, ülkede Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından idare edilen bir istihbarat ağının ortaya çıkarılarak etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Çekya Radyosu'nun haberine göre, BIS Başkanı Koudelka, Meclis'te ülke güvenliğine ilişkin milletvekillerini bilgilendirdi.

Ulusal Organize Suçla Mücadele Merkezi ve BIS'in ortaklaşa çalışması sonucunda Rusya tarafından yönetilen bir istihbarat ağının çökertildiği bilgisini paylaşan Koudelka, "Çekya'da, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yönlendirilen gizli bir istihbarat ağı ortaya çıkartıldı ve etkisiz hale getirildi." ifadesini kullandı.

Koudelka, çökertilen istihbarat ağının Rus fonlarıyla finanse edildiğini ileri sürerek, ağın, Çekya ve komşu ülkelere yönelik bazı hedeflere saldırı düzenlemeyi planladığı iddiasında bulundu.

Öte yandan haberde, Rusya'nın Prag Büyükelçiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamaya da yer verilerek, büyükelçiliğin casusluk iddialarını reddettiği, söz konusu istihbarat ağıyla ilişkilerinin olmadığını kaydettiği ifade edildi.

Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 07:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alman gazetesinden Putin'e övgü: Suriye'de zeki komutanların hayal ettiği savaşsız zaferi kazandı
Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Suriye'de Rusya, Türkiye ve ABD'nin iş birliği önemli Aşırı hız yapan sürücü, otomobiliyle Rusya Savunma Bakanlığı önündeki bariyerlere daldı Putin ile Erdoğan görüşmesine saatler kala Rusya'dan Türkiye ile Suriye'ye diyalog çağrısı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 20:50:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çekya'dan Rusya'ya casusluk suçlaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]