Çekya'dan tahliye edilen Türk vatandaşları Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan ayrıldı - Son Dakika

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Çekya'dan tahliye edilen Türk vatandaşları Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan ayrıldı
6 saat önce
Çekya'dan gelen Türk vatandaşlarını taşıyan otobüslerin Havalimanı'ndan ayrılması ANKARA - Çekya'dan tahliye edilen Türk vatandaşları Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan ayrıldı.
Çekya'dan gelen Türk vatandaşlarını taşıyan otobüslerin Havalimanı'ndan ayrılması ANKARA - Çekya'dan tahliye edilen Türk vatandaşları Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 09:27 Kaynak: AA
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