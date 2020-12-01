Çekya'dan Türk iş adamına "Diplomasi Liyakat Madalyası" - Son Dakika

Çekya'dan Türk iş adamına "Diplomasi Liyakat Madalyası"

01.12.2020 01:05
Çekya'dan Türk iş adamına

Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek, iş adamı Attila Ahmet Yüce'nin iki ülke ilişkilerine sağladığı katkılar nedeniyle "2020 Diplomasi Liyakat Madalyasına" layık görüldüğünü duyurdu.

Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek, iş adamı Attila Ahmet Yüce'nin iki ülke ilişkilerine sağladığı katkılar nedeniyle "2020 Diplomasi Liyakat Madalyasına" layık görüldüğünü duyurdu.

Çekya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, diplomasi liyakat madalyasıyla ile ödüllendirilen isimler kamuoyuyla paylaşıldı.

Açıklamada, Dışişleri Bakanı Tomas Petricek'in aralarında bir Türk iş adamının da bulunduğu 15 kişiyi madalya ile ödüllendirmeye karar aldığı belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Bakan Petricek'in madalyaları şahsen taktim edemeyeceği belirtilen açıklamada, dış temsilcilikler aracılığıyla ödülün layık görülen kişilere verileceği kaydedildi.

Büyükelçi Bağış'dan tebrik

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 2018'den bu yana Çekya'nın dış ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlayan yabancı ülke vatandaşlarına verilen "Diplomasi Liyakat Madalyasının" bu yıl Türkiye'nin başarılı iş adamlarından Attila Ahmet Yüce'ye verilmesinin ikili ilişkiler açısından son derece önemli bir gelişme olduğunu kaydetti.

Bağış, Çekya Dışişleri Bakanlığının açıklaması sonrasında iş adamı Yüce ile görüşerek, tebrik etti.

Mevlüt Çavuşoğlu, Ahmet Yüce, İş Adamı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çekya'dan Türk iş adamına 'Diplomasi Liyakat Madalyası' - Son Dakika


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