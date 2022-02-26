Çekya'dan Ukrayna'ya silah yardımı - Son Dakika
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Çekya'dan Ukrayna'ya silah yardımı

26.02.2022 15:42
Çekya'dan Ukrayna'ya silah yardımı

Çekya Savunma Bakanı Jana Cernochova, Ukrayna'ya yaklaşık 7,6 milyon euro'luk silah yardımında bulunacaklarını açıkladı.

Çekya Savunma Bakanı Jana Cernochova, Ukrayna'ya yaklaşık 7,6 milyon euro'luk silah yardımında bulunacaklarını açıkladı.

Çekya Savunma Bakanı Jana Cernochova bugün düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'ya silah yardımı kararı alındığını açıkladı. Bakan Cernochova, silah yardımının 188 milyon kron (yaklaşık 7,6 milyon euro) değerinde olduğunu ve yardımın 30 bin tabanca, 7 bin tüfek, 3 bin makineli tüfek, yaklaşık 100 adet keskin nişancı tüfeği ve yaklaşık bir milyon mermiden oluşacağını bildirdi.

Bakan Cernochova, Çekya'nın silahların nakliyesini de üstlendiğini, yardımın birkaç saat içinde yapılacağını bildirirken güvenlik açısından silahların nerede teslim edileceği ise açıklamadı. Bakan Cernochova, daha önce Ukrayna'ya bağışlanan 4 bin 6 adet 152 mm'lik top mermisini Ukrayna'nın teslim almaması nedeniyle Çekya'da depolarda kalan top mermilerinin de yeni yardımlarla teslim edileceğini açıkladı.

Kan nağışı yapılacak

Çekya Savunma Bakanı Jana Cernochova yardımların devam edeceğini bildirirken sadece Savunma Bakanlığı'nın değil, İçişleri Bakanlığı'nın da Çek polis teşkilatı ile yardım göndereceğini bildirdi. Bakan Cerochova mevcut askerlerden ve rezerv askerlerden kan toplayarak Ukrayna'ya göndermeyi düşündüklerini de bildirdi.

Ukrayna Büyükelçiliğinden çağrı

Ukrayna'nın Çekya Büyükelçiliği yaptığı açıklamada Ukrayna'da görev yapan Çek muhabirlerin Ukrayna ordusunun görüntülerini çekmemelerini istedi. Bu görüntülerin Ukrayna askerlerini, Rusya'ya karşı açık hedef haline getirdiği bildirildi. Büyükelçilik ayrıca balistik kasklar, kurşun geçirmez yelekler, ilaç ve sınırdaki kadın ve çocuklar için hijyen malzemelerine ihtiyaç duyduklarını bildirirdi. - PRAG

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çekya'dan Ukrayna'ya silah yardımı - Son Dakika


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