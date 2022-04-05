Çekya'dan Ukrayna'ya tank desteği - Son Dakika
Üye Girişi

Çekya'dan Ukrayna'ya tank desteği

05.04.2022 18:30
Çekya'dan Ukrayna'ya tank desteği

Rusya'nın saldırıları karşısında Ukrayna'yı desteklemeye devam eden Çekya, bir ilke imza atarak ordu envanterinde bulunan ve kullanılmayan çok sayıda T-72 tipi tank ile BVP-1 tipi zırhlı aracı Ukrayna'ya gönderme kararı aldı.

Rusya'nın saldırıları karşısında Ukrayna'yı desteklemeye devam eden Çekya, bir ilke imza atarak ordu envanterinde bulunan ve kullanılmayan çok sayıda T-72 tipi tank ile BVP-1 tipi zırhlı aracı Ukrayna'ya gönderme kararı aldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, ilk kez bir ülke Ukrayna'ya tank desteği sağlamaya karar verdi. Çekya, Ukrayna'ya ordu envanterinde bulunan ve kullanılmayan çok sayıda T-72 tipi tank ile BVP-1 tipi zırhlı araçları gönderme kararı aldı.

"Z İŞARETLİ KATİLLER İÇİN HİÇBİR ŞEYİ KOLAYLAŞTIRMAYACAĞIZ"

Trenle sevkiyatı gerçekleştirilecek olan tanklar ve zırhlı araçlar hakkında sosyal medya üzerinden açıklama yapan Çekya Savunma Bakanı Jana Cernochova, "Merak insanidir ve Ukrayna'ya ne tedarik ettiğimizi öğrenmek isteyenleri anlıyorum. Üzgünüm, sizlere daha fazlasını söyleyemem. Orada savaş kızışıyor ve Z işaretli katiller için hiçbir şeyi kolaylaştırmayacağız. İnanın bana, Ukraynalı arkadaşlara temel askeri malzeme gönderiyoruz. ve bunu yapmaya devam edeceğiz" dedi.

"BU TESLİMATLARI SÜRDÜREBİLECEĞİMİZE İNANIYORUM"

Milletvekili Ondrej Benesik ise yaptığı açıklamada, "Çek BVP'lerinin ve T-72 tanklarının teslimatlarını öğrendik. Savunma Bakanı Jana Cernochova büyük övgüyü hak ediyor. Savaşması zor Ukrayna ordusunun gerçekten ihtiyacı olan şey bu. Bu teslimatları sürdürebileceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Çekya Ukrayna'ya bugüne kadar 30 bin tabanca, 7 bin tüfek, 3 bin makineli tüfek, yaklaşık 100 adet keskin nişancı tüfeği ve yaklaşık bir milyon mermi ile 4 bin 6 adet 152 milimetrelik top mermisi gönderdi. Çekya, şu ana kadar Ukrayna'ya ağır silahlardan oluşan yaklaşık 60 milyon euro tutarında yardımda bulundu.

(Özgür Öztürk/İHA)

Çekya'dan Ukrayna'ya tank desteği
Çekya'dan Ukrayna'ya tank desteği

YORUMLAR
500
Çekya'dan Ukrayna'ya yardım eli uzandı! Çok sayıda Rus yapımı T-72 tankı gönderdiler Çekya'dan Ukrayna'ya yardım eli uzandı! Çok sayıda Rus yapımı T-72 tankı gönderdiler Rusya Savunma Bakanlığı: 'Ukrayna ordusuna ait bin 969 tank imha edildi' Rusya Savunma Bakanlığı: 'Ukrayna ordusuna ait bin 969 tank imha edildi'

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çekya'dan Ukrayna'ya tank desteği - Son Dakika


Son Dakika
18:38 İşçileri taşıyan midibüs ile tır çarpıştı! 2'si ağır 25 kişi yaralandı!
18:08 İstanbul'da konutta kullanılan suyun birim fiyatı 8,33 liraya yükseltildi!
18:07 Pendik'te 3 aylık bebeğini boş arazide terk eden anne tutuklandı
17:55 Vladimir Zelenski: Türkiye, Mariupol'daki yaralıları ve ölüleri gemilerle nakletmeye hazır
17:46 Chelsea'nin eski sahibi Roman Abramovich, Göztepe'yi satın aldı mı? Resmi açıklama cuma günü bekleniyor
17:37 Hakan Çalhanoğlu, İsmail Kartal'ı görünce hayli şaşırmış!
17:32 Kan donduran anma töreni! Ölü rapçiyi sahneye sabitleyip dans ettiler
17:30 Koronavirüs aşısını bulan Uğur Şahin'in kazancı dudak uçuklattı
17:21 Öğretmenlerin tanışıp evlenmelerini sağlamak amacıyla kurulan hesap tepki çekti! Sendika sert bir dille eleştirdi
17:17 Rıdvan Dilmen, 10 Nisan'da oynanacak dev derbide favori gördüğü takımı açıkladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 18:57:13. #1.12#
SON DAKİKA: Çekya'dan Ukrayna'ya tank desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement