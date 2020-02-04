Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek: "Kırım'ın ilhakını tanımıyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek: 'Kırım'ın ilhakını tanımıyoruz' - Son Dakika

Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek: "Kırım'ın ilhakını tanımıyoruz"

6 saat önce

Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek, Rusya'nın, Kırım'ı ilhakını kabul etmeyeceklerini belirtti.

Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek:

Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek, Rusya'nın, Kırım'ı ilhakını kabul etmeyeceklerini belirtti.

Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek, ülkesine resmi ziyarette bulunan Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Pristayko ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Petricek, Rusya'nın Kırım'ı ilhakına tepki göstererek, "Çekya Cumhuriyeti, Kırım'ın ilhakını tanımıyor. Bu duruşumuz kesin ve gelecekte de bunu değiştirmeyi planlamıyoruz." dedi.

Bakan Petricek, Polonya, Çekya, Macaristan ve Slovakya'nın oluşturduğu Vişegrad Grubu Ülkeleri'nin (V4), Azerbaycan, Beyaz Rusya, Ermenistan, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna'nın oluşturduğu Doğu Ortaklığı Grubu ile nisanda zirve düzenlemeyi planladığını kaydetti.

Ülkesinin, Ukrayna'nın gerçekleştirdiği reformları desteklediğini de kaydeden Petricek, Çekya-Ukrayna ekonomik ilişkilerinin güçlendirilmesinin de önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Pristaykoile ise Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya, Kırım'ı ilhakından dolayı uyguladığı ambargonun uzatılması konusunda Çekya'nın verdiği desteğe müteşekkir olduklarını ifade etti.

- Kırım'ın Rusya tarafından ilhakı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 2014'te Batı yanlılarının protestoları sürerken dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Rusya'ya kaçması, Kırım'ın ilhakına giden yolu açtı.

Batı yanlısı grupların ülkede yönetimi ele geçirmesiyle Rus yanlıları Kırım'ın Ukrayna'dan ayrılması çabalarını hızlandırdı ve 25 Şubat 2014'te Kırım'ın bağımsızlığını ilan etmesi için Kırım Parlamentosunu bastı.

Ukrayna yönetimi yanlısı Kırım Tatarları ile Rus yanlıları arasında gerginlik sürerken, üstlerinde hiçbir arma veya işaret bulunmayan asker kamuflajlı silahlı milisler, Kırım Parlamentosu ve hükümet binalarını ele geçirerek Kırım'ın Rusya'ya bağlanması için referandum baskısı yapmaya başladı.

Uluslararası tepkilere ve Rusya'nın veto ettiği Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantılarına rağmen bir sonuca ulaşılamadı.

Rus yanlısı silahlı milislerin baskısı altında Yarımada'nın kaderini belirleyen ve 16 Mart 2014'te yapılan sözde referandumda, Kırım'ın Rusya'ya bağlanması yönünde karar çıktı.

Referandumun ardından 21 Mart 2014'te Kremlin'de düzenlenen imza töreni ile Kırım'ın Rusya tarafından yasa dışı ilhakı resmen onaylanmış oldu.

Dünyada pek çok ülke gibi Türkiye de bu yasa dışı ilhakı tanımazken, ilhakla birlikte Kırım Tatarlarına baskılar arttı. Rus güvenlik güçlerince Kırım Tatarlarının evleri, camileri, okulları basıldı, hakları ihlal edilmeye ve tutuklanmaya başlandı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya, Kırım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 07:34 Kaynak: AA
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