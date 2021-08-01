Çekya: Etiyopya'daki Hedasi Barajı konusunda Mısır'ın endişelerine katılıyoruz - Son Dakika

Çekya Dışişleri Bakanı Jakub Kulhanek, ülkesinin, Etiyopya'daki Hedasi Barajı'nın dolumu ve çalıştırılmasına ilişkin Mısır'ın endişelerine katıldığını söyledi.

Mısır resmi televizyonuna göre, Kahire ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile bir araya gelen Kulhanek, görüşmenin ardından ortak basın toplantısına katıldı.

Kulhanek, "Mısır'ın, Hedasi Barajı'nın özellikle dolum ve çalıştırılmasına ilişkin atılan tek taraflı adımlardan duyduğu endişelere katılıyoruz." dedi.

Görüşmelerin yeniden başlaması ve zaman unsurunun önemine işaret eden Kulhanek, tüm tarafları bir anlaşmaya ulaştıracak uluslararası bir aracının olması gerektiğine dikkati çekti.

Kulhanek, "Mısır, ülkemizin güvenilir bir müttefikidir." diyerek Kahire'nin, Orta Doğu bölgesinde istikrarı güçlendiren önemli bir rol oynadığını kaydetti.

Ev sahibi Bakan Şukri ise toplantıda Çekyalı mevkidaşıyla Libya, Suriye, Irak, Yemen ve Filistin meselesine ilişkin konuları ele aldıklarını, bölge ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri değerlendirdiklerini dile getirdi.

Çekya Dışişleri Bakanı Jakub Kulhanek, iş birliği konusu ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri değerlendirmek üzere cumartesi günü iki günlük ziyaret için Kahire'ye gelmişti.