Üye Girişi
Çekya, Fransa'dan 52 obüs satın almak için anlaşma imzaladı - Son Dakika

Çekya, Fransa'dan 52 obüs satın almak için anlaşma imzaladı

30.09.2021 17:01
Çekya, Fransa'dan 52 obüs satın almak için anlaşma imzaladı, System.String[]

Çekya Savunma Bakanlığı, Fransız Nexter Systems firmasından 8,52 milyar Çek korunası (328 milyon avro) tutarında kendinden tahrikli 52 adet Caesar obüs satın almak için anlaşma imzaladı.

Çekya Savunma Bakanlığı, Fransız Nexter Systems firmasından 8,52 milyar Çek korunası (328 milyon avro) tutarında kendinden tahrikli 52 adet Caesar obüs satın almak için anlaşma imzaladı.

Çekya Savunma Bakanı Lubomir Metnar, Fransa ile yapılan obüs anlaşmasını Twitter'dan duyurdu.

Metnar, Fransız obüslerin 40 yıl önce üretilmiş DANA marka obüslerin yerine kullanılacağını ifade etti.

Anlaşmaya ilişkin Çekya basınında yer alan haberlerde, ülkede kullanılan DANA obüslerin NATO standartlarında olmadığı, yeni obüslerin ham madde fiyatlarındaki artış nedeniyle öngörülenden yüzde 40 daha pahalıya satın alındığı belirtildi.

Twitter, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çekya, Fransa'dan 52 obüs satın almak için anlaşma imzaladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mısır basınından çarpıcı iddia! Terim, Mohamed'i kasıtlı olarak son dakikalarda sahaya sürüyor 16:57 Mısır basınından çarpıcı iddia! Terim, Mohamed'i kasıtlı olarak son dakikalarda sahaya sürüyor İBB'nin bin adet yeni taksi teklifi UKOME dokuzuncu kez reddetti 16:31 İBB'nin bin adet yeni taksi teklifi UKOME dokuzuncu kez reddetti Fındığın içinde yüzen vatandaş görüntüler hakkında konuştu: Buradaki fındıklar fabrikaya gidiyor 16:19 Fındığın içinde yüzen vatandaş görüntüler hakkında konuştu: Buradaki fındıklar fabrikaya gidiyor
Evini kapatarak otele yerleşen Nejat İşler: Bir sırt çantasına sığdı her şey 16:15 Evini kapatarak otele yerleşen Nejat İşler: Bir sırt çantasına sığdı her şey Sürpriz talip! Varlık Fonu, Türk Telekom'u almak istiyor 15:46 Sürpriz talip! Varlık Fonu, Türk Telekom'u almak istiyor Mesut Özil'in 'Oynayacağım' mesajı kafaları karıştırdı 15:16 Mesut Özil'in 'Oynayacağım' mesajı kafaları karıştırdı
Billur Kalkavan'ın 15:00 Billur Kalkavan'ın "İlişkide partnerimden daha tehlikeliyim" sözlerine sevgilisinden yanıt geldi 1 kuruşluk banka borcunu 21 yıl sonra bin 1 lira olarak geri istiyorlar 14:43 1 kuruşluk banka borcunu 21 yıl sonra bin 1 lira olarak geri istiyorlar

Son Dakika Haberleri
16:57 Mısır basınından çarpıcı iddia! Terim, Mohamed'i kasıtlı olarak son dakikalarda sahaya sürüyor
16:57 Azerbaycan-İran arasındaki restleşme sonrası sınıra asker gönderildi
16:30 İBB'nin bin adet yeni taksi teklifi UKOME dokuzuncu kez reddetti
16:22 Artvin'de bir liseyi ziyaret eden kaymakamın "Hoş geldiniz" diyerek elini uzatan öğretmeni sınıftan kovduğu iddia edildi
16:18 Fındığın içinde yüzen vatandaş görüntüler hakkında konuştu: Buradaki fındıklar fabrikaya gidiyor
16:16 Hıçkırık nöbetlerine giren adam, 80 kilodan 65 kiloya düştü
16:15 Evini kapatarak otele yerleşen Nejat İşler: Bir sırt çantasına sığdı her şey
16:09 Son dakika gündem haberleri! Güncel son dakika olaylar
16:04 Sivas maçında hangi Beşiktaşlı futbolcular oynayabilecek? İşte detaylar
15:49 Ahmet Ağaoğlu'ndan yeni transfer Siopis'e ilginç şaka: Burnundan dolayı bizde yabancılık çekmez
Azerbaycan-İran arasındaki restleşme sonrası sınıra asker gönderildi Azerbaycan-İran arasındaki restleşme sonrası sınıra asker gönderildi         
16:57
Kendini arama çalışmalarına katılan adam, dünya basınında yer aldı Kendini arama çalışmalarına katılan adam, dünya basınında yer aldı         
16:43
Artvin'de bir liseyi ziyaret eden kaymakamın Artvin'de bir liseyi ziyaret eden kaymakamın "Hoş geldiniz" diyerek elini uzatan öğretmeni sınıftan kovduğu iddia edildi         
16:22
Hıçkırık nöbetlerine giren adam, 80 kilodan 65 kiloya düştü Hıçkırık nöbetlerine giren adam, 80 kilodan 65 kiloya düştü         
16:17
Sivas maçında hangi Beşiktaşlı futbolcular oynayabilecek? İşte detaylar Sivas maçında hangi Beşiktaşlı futbolcular oynayabilecek? İşte detaylar         
16:05
Yaşlı adamı 7 bıçak darbesiyle öldüren gençten cinsel saldırı iddiası: Elimi özel bölgesine götürdü, 'Bu gece benim ol' dedi Yaşlı adamı 7 bıçak darbesiyle öldüren gençten cinsel saldırı iddiası: Elimi özel bölgesine götürdü, 'Bu gece benim ol' dedi         
15:39
Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı         
15:04
Eşi ve çocuklarını öldüren eski uzman çavuş: Oğlum ilaçlı ayranı içmek istemedi Eşi ve çocuklarını öldüren eski uzman çavuş: Oğlum ilaçlı ayranı içmek istemedi         
14:50
Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor         
14:28
Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar         
14:04
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye rest: Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye rest: Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı         
14:00
110 yaşındaki Dursun Ali dede uzun yaşama sırrını tereyağına bağlıyor 110 yaşındaki Dursun Ali dede uzun yaşama sırrını tereyağına bağlıyor         
11:05
Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi         
10:23
Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı         
09:46
Tüm mesajları ifşa etti! Oto tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi Tüm mesajları ifşa etti! Oto tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi         
22:59
Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiğini iddia ettiği fotoğraf görenleri ürküttü Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiğini iddia ettiği fotoğraf görenleri ürküttü         
20:41
Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar         
15:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2021 17:06:15. #1.12#
SON DAKİKA: Çekya, Fransa'dan 52 obüs satın almak için anlaşma imzaladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement