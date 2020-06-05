Çekya iki Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı - Son Dakika

Çekya, Rusya'nın Prag Büyükelçiliğinde çalışan iki kişiyi sınır dışı etti.

Çekya Başbakanı Andrej Babiş, düzenlediği olağanüstü basın toplantısında, yürüttükleri faaliyetlerle Çekya-Rusya ilişkilerine zarar verdikleri gerekçesiyle iki Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldıklarını söyledi.

Babiş, Çekya basınında yer alan, bir Rus ajanının üç Çekya yetkilisine suikast düzenlemek için Prag'a geldiği şeklindeki haberlerin asılsız çıktığını anımsattı.

Rusya'nın Prag Büyükelçiliği çalışanları arasındaki güç mücadelesinden dolayı iki ülke arasındaki ilişkilerin olumsuz etkilendiğini savunan Babiş, "Bu bilgi yanlış çıktı. Bu olay Rus gizli servisinin Prag'ta çalışan iki görevlisi arasındaki tartışmanın neticesi. Bunlardan birisi diğer arkadaşını zor duruma düşürmek için Çekya gizli servisine yalan bilgi verdi. Bu bilgi de Çekya basınına ulaşınca diplomatik krize neden oldu. Bu olay da Çekya-Rusya ilişkilerini çok ciddi şekilde etkiledi." diye konuştu.

Hiçbir egemen ülkenin kendi topraklarında bu tür faaliyetlere izin vermeyeceğine işaret eden Babiş, bu nedenle söz konusu iki Rus diplomatın sınır dışı edilme kararı alındığını ifade etti.

Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek ise olayın başından beri Ruslarla iletişim halinde olduklarını ama Rusya'nın tutumundan dolayı olayın diplomatik çerçeve içinde halledilemediğini, bu yüzden söz konusu kişiler hakkında sınır dışı edilme kararı alındığını söyledi.

Daha önce Çekya basınında yer alan haberlerde, bir Rus ajanının üç Çek yetkilisine suikast düzenlemek için Prag'a geldiği öne sürülmüştü.