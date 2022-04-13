Çekya, Kiev Büyükelçiliğini yeniden açtı - Son Dakika

Çekya, 24 Şubat'ta kapattığı Kiev Büyükelçiliğini yeniden açarak Ukrayna'nın her zaman arkasında durduğunu belirtti.

Çekya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının başlamasının ardından 24 Şubat'ta Kiev Büyükelçiliğini kapatmıştı. Çekya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kiev Büyükelçiliğinin yeniden açıldığı duyurularak, "Kiev'de yine Çek bayrağı dalgalandı, Çek diplomatlar geri döndü. Bu, Ukrayna'yı desteklediğimiz birçok adımdan biridir. Çekya, Ukrayna'nın her zaman arkasında durdu ve duracak" denildi.

"ASKERİ TEHDİDİN SONA ERDİĞİNİ GÖRÜYORUZ"

Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, Çek diplomatların Ukrayna'nın başkenti Kiev'e dönüşü ile ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "Diplomatların dönüşü için çalışıyoruz, çünkü diğer bazı devletler zaten Kiev'e dönüyor. Aynı zamanda, şehrin gerçekten olağanüstü hal ve sokağa çıkma yasağı gerektirecek askeri tehdidi aştığını görüyoruz. Kiev'i diplomatik olarak desteklemek istiyoruz. Başkentte bulunmak istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Çekya'nın Lviv'de bulunan Başkonsolosluğu ise henüz açılmadı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Slovenya, Litvanya ve Türkiye Kiev Büyükelçiliklerini yeniden açtıklarını duyurmuştu.

(Özgür Öztürk/İHA)