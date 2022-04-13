Çekya, Kiev Büyükelçiliğini yeniden açtı - Son Dakika
Üye Girişi

Çekya, Kiev Büyükelçiliğini yeniden açtı

13.04.2022 18:20
Çekya, Kiev Büyükelçiliğini yeniden açtı

Çekya, 24 Şubat'ta kapattığı Kiev Büyükelçiliğini yeniden açarak Ukrayna'nın her zaman arkasında durduğunu belirtti.

Çekya, 24 Şubat'ta kapattığı Kiev Büyükelçiliğini yeniden açarak Ukrayna'nın her zaman arkasında durduğunu belirtti.

Çekya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının başlamasının ardından 24 Şubat'ta Kiev Büyükelçiliğini kapatmıştı. Çekya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kiev Büyükelçiliğinin yeniden açıldığı duyurularak, "Kiev'de yine Çek bayrağı dalgalandı, Çek diplomatlar geri döndü. Bu, Ukrayna'yı desteklediğimiz birçok adımdan biridir. Çekya, Ukrayna'nın her zaman arkasında durdu ve duracak" denildi.

"ASKERİ TEHDİDİN SONA ERDİĞİNİ GÖRÜYORUZ"

Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, Çek diplomatların Ukrayna'nın başkenti Kiev'e dönüşü ile ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "Diplomatların dönüşü için çalışıyoruz, çünkü diğer bazı devletler zaten Kiev'e dönüyor. Aynı zamanda, şehrin gerçekten olağanüstü hal ve sokağa çıkma yasağı gerektirecek askeri tehdidi aştığını görüyoruz. Kiev'i diplomatik olarak desteklemek istiyoruz. Başkentte bulunmak istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Çekya'nın Lviv'de bulunan Başkonsolosluğu ise henüz açılmadı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Slovenya, Litvanya ve Türkiye Kiev Büyükelçiliklerini yeniden açtıklarını duyurmuştu.

(Özgür Öztürk/İHA)

YORUMLAR
500
Kiev'de yeni bir saldırı ihtimaline karşı tedirginlik sürüyor Kiev'de yeni bir saldırı ihtimaline karşı tedirginlik sürüyor Ümit milli judoculardan Çekya'daki Avrupa Kupası'nda biri altın 3 madalya Ümit milli judoculardan Çekya'daki Avrupa Kupası'nda biri altın 3 madalya

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çekya, Kiev Büyükelçiliğini yeniden açtı - Son Dakika


Son Dakika
18:26 Cübbeli Ahmet Hoca, hızlı kılınan teravih namazı için Diyanet Başkanlığı'na seslendi!
18:24 Komşu esnafların park kavgası sonucu 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı!
18:23 İki dünya yıldızı bedavaya Fenerbahçeli oluyor!
18:22 ODTÜ'ye alınmayan Babacan: Giriş çıkışta kimseden izin almak zorunda değiliz
18:01 Oyuncu Ceyhun Fersoy, Mert Hakan Yandaş'ın attığı taklalarla dalga geçti!
17:56 Makatına koyduğu 2 kiloluk dambıl içeri kaçan adam soluğu hastanede aldı, doktorlar bile çıkaramadı
17:44 Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: Biden'ın Rusya'ya soykırım suçlaması kabul edilemez
17:42 4 büyük kulübün borçları dudak uçuklattı! Zirvede Fenerbahçe var
17:35 Ankara'da bir baro tarihte ilk defa iftar düzenledi! 2 No'lu Baro Başkanı Korkmaz açıklamalarda bulundu
17:11 Eko İklim Zirvesi'nde rekora imza atıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 18:45:01. #1.11#
SON DAKİKA: Çekya, Kiev Büyükelçiliğini yeniden açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement