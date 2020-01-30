Çekya, koronavirüs nedeniyle Çin vatandaşlarına vize işlemlerini durdurdu - Son Dakika

Çekya, Çin'de ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle bu ülke vatandaşlarına yönelik vize işlemlerini askıya aldığını duyurdu.

Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek, yaptığı açıklamada, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'da tespit edilen koronavirüs nedeniyle bu ülke vatandaşlarının Çekya'ya giriş koşullarının ağırlaştırılacağını söyledi.

Petricek, Çin vatandaşlarına yönelik vize işlemlerinin durdurulduğunu da açıkladı.

Virüsün etkili olduğu bölgede bulunan beş Çekya vatandaşına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Petricek, vatandaşların geri getirilmesi için İngiltere ve Fransa ile görüştüklerini, bu kişilerin İngiltere ve Fransa'nın aracılığıyla getirilememesi halinde ülkesinin Çin'e özel uçak yollamayı planladığını da sözlerine ekledi.

Koronavirüs salgını

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, son olarak koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle can kaybının 170 olduğunu açıklamış, virüsten etkilenenlerin sayısını ise 7 bin 711 olarak vermişti. Virüsten dolayı müşahade altına alınanların sayısının da 81 bin 947'ye çıktığı belirtilmişti.

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.