Çekya Ligi: Teplice: 2 - Slovan Liberec: 0

Çekya Ligi'nin 24. hafta mücadelesinde Teplice, sahasında Slovan Liberec'i konuk etti. Ev sahibi takım 2-0 kazanarak düşme potasında derin bir nefes aldı.



Çekya Ligi'nin 24. hafta mücadelesinde Teplice, sahasında Slovan Liberec'i konuk etti. 37. dakikada Kucera'nın golüyle rakibi karşısında 1-0 öne geçen ev sahibi takım, ilk yarıyı bu skorla kapattı. 53. dakikada Reznicek attığı golle farkı 2'ye çıkarırken, maçın da skorunu ilan etti. 12. sırada düşme grubunda bulunan Teplice, bu sonuçla puanını 27 yaptı. 7. Slovan Liberec'in puanı ise 36. - İSTANBUL