Çekya, Myanmar'daki askeri darbeyi kınadı - Son Dakika

Çekya Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'da ordunun yönetime el koymasını kınayarak, gözaltına alınan siyasilerin hemen serbest bırakılması çağrısında bulundu.
Çekya Dışişleri Bakanlığının resmi Twitter hesabından Myanmar'daki askeri darbeye ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Çekya, Myanmar'daki askeri darbeyi kınıyor. Ülkedeki meşru yönetimi destekliyoruz ve gözaltına alınanların hemen serbest bırakılmasını talep ediyoruz." ifadesine yer verildi.
Myanmar'da 8 Kasım 2020'de yapılan parlamento seçimlerine işaret edilen açıklamada, seçim sonuçlarına saygı duyulması çağrısında bulunuldu.
Myanmar'daki askeri darbe
Myanmar ordusunun yayın organından yapılan açıklamada, bugün sabah saatlerinde gözaltıların ardından darbe yapıldığı duyuruldu.
Ülke idaresinin Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in elinde olduğu, darbenin 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiaları üzerine gerçekleştirildiği belirtildi.
Darbenin ardından ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini açıklayan ordu, Myanmar'ın bir seneliğine askeri yönetimle idare edileceğini bildirdi.
İktidar partisi ise halka, ordunun yönetime el koymasına karşı çıkma ve askeri diktatörlüğe dönülmesine izin vermeme çağrısında bulundu.
Seçim Komisyonu, 29 Ocak'ta iktidardaki Aung San Suu Çii'nin partisinin zaferiyle sonuçlanan seçimde hile yapıldığı iddialarını reddetmişti.
Myanmar ordusu, seçimlerde ana muhalefetteki Birlik İçin Dayanışma ve Kalkınma Partisini (USDP) desteklemişti.
Kaynak: AA
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