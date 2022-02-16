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Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Vacek'ten KTO'ya ziyaret - Son Dakika

Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Vacek'ten KTO'ya ziyaret

16.02.2022 17:39
Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Vacek'ten KTO'ya ziyaret

Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek, Kayseri Ticaret Odası'nı (KTO) ziyaret etti.

Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek, Kayseri Ticaret Odası'nı (KTO) ziyaret etti.

KTO'dan yapılan açıklamaya göre, Vacek, Ticaret Müsteşarı Pavel Danek, Çek Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yetkilisi Helana Hronik, Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı ile beraber KTO'ya nezaket ziyaretinde bulundu.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Çek Kış Spor Günleri 2022 etkinlikleri kapsamında Kayseri'ye gelen Vacek'e Çekya ile daha iyi ilişkiler kurarak ticaret hacimlerini artırmak istediklerini belirtti.

Kayseri'nin 6 bin yıllık tarihi, 4 bin 500 yıllık ticari geçmişi ve yüzyıllık sanayi üretim kabiliyeti olan kadim bir şehir olduğunu anlatan Gülsoy, şunları kaydetti:

"Kayseri ile Çekya arasında 12 milyon 358 bin dolarlık ihracatımız, 3 milyon 556 bin dolar da ithalatımız bulunuyor. Bu rakamları üst seviyelere çıkarmamız lazım. Bu ziyaretler, kazan-kazan mantığıyla ticaretimizi daha üst seviyelere çıkarmak içindir. Biz öyle görüyoruz. Çekya ile iyi ilişkiler kurarak ticaret hacmimizi artırmak istiyoruz. Türkiye ile ihracatınız en az 10 milyar dolar olmalıdır. Kayseri olarak ticaret ve sanayi şehri olarak anılsak da turizm açısından da zengin bir hazineye sahibiz. Erciyes Dağımızı anlatmaya gerek yok. Şehir olarak 2021 yılında 3 milyar 610 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. 186 ülkeye ihracat yapıyoruz. 2023 yılı hedefimiz ise 5 milyar dolardır."

Vacek de ziyarette amaçlarının Kayseri'de bulunan Erciyes Kayak Merkezi ile Çekya'da bulunan kayak merkezi arasındaki bağlantıyı kurmak olduğunu belirtti.

Çek turistleri Kayseri'ye getirmek için çalışma yaptıklarını aktaran Vacek, "Bu konuda Erciyes AŞ Genel Müdürü Murat Cahid Cıngı'dan bilgiler alıyoruz. Türkiye ile Çekya arasındaki ilişkileri geliştirmek için Ankara ve İstanbul'da toplantılar yapacağız. Kayseri Ticaret Odası'ndan da temsilciler olsun istiyoruz. 3 yıldır Kovid-19 nedeniyle toplantılar yapamadık." ifadelerini kullandı.

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Erciyes, Türkiye, Kayseri, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Vacek'ten KTO'ya ziyaret - Son Dakika


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