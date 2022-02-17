Üye Girişi
Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Vacek'ten Türkiye turizmine övgü Açıklaması - Son Dakika

Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Vacek'ten Türkiye turizmine övgü Açıklaması

17.02.2022 11:51
Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Vacek'ten Türkiye turizmine övgü Açıklaması

Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek, "Türkiye dört mevsim, yaz kış ayrı turizm potansiyeline sahip bir ülke. Bu çok güzel bir model, tüm yıl Türkiye'de turizm gerçekleştirebiliyorsunuz." dedi.

Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek, "Türkiye dört mevsim, yaz kış ayrı turizm potansiyeline sahip bir ülke. Bu çok güzel bir model, tüm yıl Türkiye'de turizm gerçekleştirebiliyorsunuz." dedi.

Çek Kış Spor Günleri kapsamında Erciyes Kayak Merkezi'ne gelen Vacek, AA muhabirine, Erciyes'te olmaktan mutluluk duyduğunu, daha önce de Erciyes'te ve Kayseri'de temaslarda bulunduğunu söyledi.

Vacek, Türkiye'de Erciyes başta olmak üzere Antalya, Kapadokya gibi yerlerde bulunduğunu ve daha birçok yeri görmek istediğini belirtti.

Avrupa'daki kayak merkezleriyle Erciyes'i kıyaslayan Vacek, "Türkiye çok güzel dağlara sahip. Kayak sporunun gelişmesi için çok fazla seçeneğiniz var. Kayak sağlıklı bir spor. İnsanların bunu yapmasını istiyoruz. Diğer bölgelerle kıyasladığımız zaman burası çok büyük bir bölge." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin zengin bir kültüre sahip olduğunu anlatan Vacek, Kovid-19 salgınından önce 250 bin Çek'in Türkiye'yi ziyaret ettiğini, bu sayının daha fazlasının da yakında geleceğini dile getirdi.

"Birçok turistin buraya geleceğini düşünüyorum"

Türkiye'nin dört mevsim, yaz kış ayrı turizm potansiyele sahip bir ülke olduğunu vurgulayan Vacek, "Bu çok güzel bir model, tüm yıl Türkiye'de turizm gerçekleştirebiliyorsunuz. Erciyes de herkese birçok kişiye ilham olabilecek bir dağ. Birçok turistin buraya geleceğini düşünüyorum. Gelmesini de istiyorum." ifadesini kullandı.

Vacek, beş yıl önce Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenen Ford Snowboard Dünya Kupası'nda kadınlar kategorisinde mücadele eden Çek kayakçı Ester Ledecka'nın da dereceye girdiğini hatırlattı.

YORUMLAR
500

Türkiye, Turizm, Ankara, Kayak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Vacek'ten Türkiye turizmine övgü Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:51 74 yıl sonra kendi varlığını kanıtladı! Artık kız kardeşinden ayrı bir birey
11:44 Kuruluş Osman'da dün akşam neler oldu? Osman Bey, Gündüz Bey'e engel olabildi mi?
11:41 Yüzüğün fiyatı evlenme teklifinin önüne geçti! Oğuzhan Koç bonkör çıktı
11:41 Son dakika: Bakan Dönmez: Esnafa elektrikte yüzde 25 indirim geliyor
11:38 Galatasaray ve Pasquale Sensibile anlaştı! Peki, yeni sportif direktör ne kadar kazanacak?
11:36 Kömürün ardından doğalgaz yardımı başvuruları yarın başlıyor!
11:26 Gözler 16 Mart'ta açıklanacak FED kararında! Faiz artışı kesin! Türk Lirası nasıl etkilenecek?
11:24 Yüksek fatura yetmezmiş gibi, kaçak elektriğin parasını da biz ödüyoruz!
11:15 İzleyenlerin yüreği yandı: Yaşlı kadın çöpe atılan ürünleri almak istedi! Market çalışanları izin vermedi!
11:13 Dolar yükselişte! 17 Şubat 11,16 itibariyle 13,61 TL'den satılıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 12:00:28. #1.13#
SON DAKİKA: Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Vacek'ten Türkiye turizmine övgü Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement