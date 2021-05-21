Çekya'nın Antalya ilgisi artıyor - Son Dakika

Çekya'nın Antalya ilgisi artıyor

21.05.2021 15:10
Çekya'nın Antalya ilgisi artıyor, System.String[]

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Çekya Büyükelçisi Pavel Vacek'i ağırladı.

ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Cahit Şahin ve Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Yeliz Gül Ege'nin de katıldığı görüşmede ekonomi, turizm ve karşılıklı ticaret üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Pandemi Antalya'ya yatırım yapan yabancıyı durdurmadı

Konuşmasına Antalya ekonomisi ve ATSO ile ilgili bilgiler vererek başlayan Başkan Davut Çetin, ATSO'nun 139 yıllık köklü bir geçmişe sahip olduğunu ifade etti. ATSO olarak 50 binin üzerinde üyeye hizmet ettiklerini söyleyen Başkan Davut Çetin, kent ekonomisinin ana lokomotiflerinin turizm ve tarım olduğunun altını çizdi. Pandemiden ekonomik anlamda en çok etkilenen kent olduklarını da ifade eden Başkan Davut Çetin, "Ancak bu durum yabancı yatırımcıların Antalya'ya olan ilgisini azaltmadı. Antalya yatırım için önemli fırsatları bulunan bir kent. Çekya'dan gelecek olan iş insanlarının da Antalya'da yatırım yapmasını umut ediyorum. Böylelikle Antalya ile Çekya arasındaki bağları da güçlendirebiliriz" dedi.

Çekya ile Antalya arasındaki ilişkileri üzerine de bilgiler veren Başkan Davut Çetin, ilişkilerin ileri boyutlara taşınması için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını ifade etti. ATSO'ya kayıtlı 4 bin 200'ü aşkın yabancı yatırımcının yalnızca 3 tanesinin Çekya ortaklı olduğunu ifade eden Davut Çetin, "Çek yatırımcıların Antalya'yı cazip bir yatırım alanı olarak görmesi için ortak çalışmaya hazırız. İş insanlarımızı bir araya getirerek karşılıklı yatırım imkanlarını anlatabiliriz" şeklinde konuştu.

Çek turistin Antalya ilgisi artarak sürüyor

Turizm açısından da Çekya'nın tercih destinasyonlarından olmak istediklerini belirten Başkan Davut Çetin, "Turizm bakımından pandemi öncesine kadar her yıl üzerine koyarak gelişen bir ilişkimiz bulunmaktaydı. Antalya'ya 2017 yılında Çekya'dan yaklaşık 85 bin turist gelmişti. Bu rakam pandemi öncesinde 250 binli rakamlara yaklaştı. Ümit ediyorum ki pandemi sonrasında Çek vatandaşların tatil tercihi Antalya olacaktır. Ben yakın bir gelecekte Çekya'dan ağırladığımız turist sayısının milyonlu rakamlara geleceğini tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.

Antalyalı iş insanlarını Çekya'ya bekliyoruz

Antalya'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Çekya Büyükelçisi Pavel Vacek, ülke ekonomisi ve yatırım imkanları ile ilgili olarak bilgiler verdi. Antalyalı yatırımcıları ülkelerindeki yatırım imkanlarını değerlendirmesi için davet eden Vacek, "Bizler de kendi yatırımcılarımıza Antalya'yı anlatarak buradaki fırsatlar hakkında bilgiler verebiliriz. Antalya ile Çekya arasındaki bağların gelişmesi hem dostluk hem de ekonomik açıdan oldukça önemli" dedi.

Turizm konusunda ortak çalışmalar yürütebiliriz

Antalya'nın turizm potansiyelinin farkında olduklarını ve vatandaşlarının her geçen gün Antalya konusunda daha ilgili olduğunu da söyleyen Vacek, "Turizm Çekya için de oldukça öncelikli bir konu. Bizim için en önemli turizm destinasyonumuz Prag. Turizm konusunda karşılıklı tecrübe paylaşımları ve çalışmalar da yürütebiliriz" diyerek sözlerini noktaladı.

Görüşmenin sonunda Başkan Davut Çetin, Büyükelçi Vacek'e ziyaretin anısına ATSO Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından yapılmış olan Antalya tablosunu armağan etti.

Antalya, Pandemi, Yatırım, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Çekya'nın Antalya ilgisi artıyor - Son Dakika


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