AB Dönem Başkanlığını sürdüren Çekya'da 400 binin üzerinde Ukraynalı göçmen bulunurken, Prag yönetimi savaşın başından itibaren askeri mühimmat ve lojistik açısından Kiev yönetimini destekleyen ülkelerin başında yer alıyor.

Geniş katılımlı gösteriyi "Rusya yanlısı" olarak değerlendiren Başbakan Petr Fiala, bu durumun ülkenin çıkarlarına zarar verdiğini kaydederek, Rus propagandası ve dezenformasyon kampanyasına ülkesinde inananların olduğunu söyledi.

Göstericiler, yüksel enerji fiyatları nedeniyle hükümeti istifaya çağırırken Avrupa Birliği 'nin (AB) Rusya'ya yönelik yaptırımlarının Çek halkına ve ekonomisine zarar verdiği için sonlandırılması talebinde bulundu. Protestocuların Çekya'nın tarafsız olması gerektiğini savundu.

Yaklaşık 11 milyon nüfusa sahip ülkede polisin paylaştığı verilere göre hükümet karşıtı sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği gösteriye 70 binin üzerinde gösterici katıldı.

Kaynak: AA

Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çekya'da 70 bin kişi enerji fiyatları ve hükümetin Rusya politikalarını protesto etti - Son Dakika

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