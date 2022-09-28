Çekya'da hükümet karşıtı gösteri düzenlendi

Çekya'nın başkenti Prag'da binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen gösteride, hükümet protesto edildi.

Başkentin Wenceslas Meydanı'nda toplanan binlerce gösterici, ülkedeki 5'li koalisyon hükümetinin istifa etmesi çağrısında bulundu.

"Önce Çekya İnisiyatifi" tarafından düzenlenen gösteride, ülkenin Avrupa Birliği (AB) ve NATO'dan çıkarak tarafsız olması istenirken, Rusya ile özel doğal gaz anlaşması yapması talep edildi.

Ukraynalı göçmenlere karşı rahatsızlıklarını dile getiren göstericiler, bir sonraki gösteriyi 28 Ekim'de yapacaklarını duyurdu.

Ülkenin diğer şehirlerinde de eş zamanlı eylemler düzenleyen göstericiler, bu ayın başında 70 bin kişinin katıldığı gösteride, hayat pahalılığı, AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları ve hükümetin Moskova karşıtı politikalarını protesto etmişti.