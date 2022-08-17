Yürüyen merdivene ters binen hırsız polis tarafından yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Yürüyen merdivene ters binen hırsız polis tarafından yakalandı

17.08.2022 22:54

Çekya'nın başkenti Prag'da polisten kaçarken yorulan hırsız, metro istasyonundaki yürüyen merdivene tersten bindi.

- Yürüyen merdivene ters binen hırsız polis tarafından yakalandı

Polis, yürüyen merdivenin başında hırsızın kendisine gelmesini bekledi

PRAG - Çekya'nın başkenti Prag'da polisten kaçarken yorulan hırsız, metro istasyonundaki yürüyen merdivene tersten bindi. Polis, yürüyen merdivenin başında kaçmaktan yorulan hırsızın kendisine gelmesini bekleyerek onu yakaladı.

Çekya'nın başkenti Prag'da işlediği suçlardan dolayı aranan bir hırsız, polis tarafından fark edilince koşarak polisten kaçmaya çalıştı. Kovalamaca Mustek Metro İstasyonuna kadar sürerken, kovalamaca sırasında yorulan hırsız, son olarak yürüyen merdivene tersten binince polis tarafından yakalandı. Kovalamaca çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı.

Yürüyen merdiven hırsızı polise getirdi

Görüntülerde, uzun süre polisten kaçan hırsızın ters bindiği yürüyen merdivende gücünün iyice tükendiği, bunu fark eden polisin ise sadece yürüyen merdivenin başında bekleyerek kaçmaktan yorulan hırsızı yürüyen merdivenin kendisine getirmesini beklediği görüldü.

"Sadece yürüyen merdivenin başında beklemesi yeterliydi"

Prag Polis Sözcüsü Richard Hrdina yaptığı açıklamada, "Hırsızı arıyorduk. Polis memuru kendisini fark edince kovalamaca başladı. Böylesine fiziksel güç gerektiren bir kovalamacada kaçmak anlamsız. Yürüyen merdivene binerek avantaj elde etmek istiyordu, fakat ters yöne binince polise yakalandı. Polisin kovalamasına gerek kalmadı. Sadece yürüyen merdivenin başında beklemesi yeterliydi" dedi.

Hırsıza 3 yıl hapis

İşlediği suçlardan dolayı daha önce hapse giren hırsızın, tahliye olmasının ardından birden fazla soyguna karıştığı için arandığı ifade edildi. Polis tarafından yakalanan hırsız, çıkarıldığı mahkeme tarafından 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

YORUMLAR
500
Kaymakamlık tarafından iptal edilmişti! Mahkemeye taşınan Zeytinli Rock Festivali 22-25 Eylül arasında yapılacak Kaymakamlık tarafından iptal edilmişti! Mahkemeye taşınan Zeytinli Rock Festivali 22-25 Eylül arasında yapılacak Son dakika haber... Cezayir'in et-Tarif ile Setif kentlerinde devam eden orman yangınlarında 26 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Son dakika haber... Cezayir'in et-Tarif ile Setif kentlerinde devam eden orman yangınlarında 26 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile telefonda görüştü: Yeni büyükelçiyi en kısa zamanda atayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile telefonda görüştü: Yeni büyükelçiyi en kısa zamanda atayacağız
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yürüyen merdivene ters binen hırsız polis tarafından yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:49 Kaymakamlık tarafından iptal edilmişti! Mahkemeye taşınan Zeytinli Rock Festivali 22-25 Eylül arasında yapılacak
22:27 Hayat Bilgisi'nin Kikirik'ini görenler tanımakta güçlük çekiyor! Estetikle bambaşka biri oldu
22:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile telefonda görüştü: Yeni büyükelçiyi en kısa zamanda atayacağız
22:02 Güldür Güldür Show'un başında bulunan Ali Sunal'ın sünnet düğününden çok özel görüntüleri! Babası ve Cüneyt Arkın da yanında
21:05 Bulgarlardan sonra şimdi de Gürcüler! Türkiye sınırını geçip ülkelerine bidon bidon yağ taşıyorlar
20:26 Taliban yönetimi, Türkiye'de bulunan Afgan mülteciler için heyet gönderiyor
20:13 Hindistan'da sevgilisine olan aşkını kanıtlamak isteyen genç kız, AİDS'li erkek arkadaşının kanını kendisine enjekte etti
19:57 Elon Musk'tan futbol dünyasının gündemine oturan paylaşım: Manchester'ı satın alıyorum
19:50 Müjdeyi Bakan Dönmez verdi! Abdülhamid Han ilk sondajına başladı
19:28 CHP'li eski başkan Vefa Salman'ın "Genel Cumhurbaşkanımız" gafı Kılıçdaroğlu'nu bile güldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 23:07:14. #1.13#
SON DAKİKA: Yürüyen merdivene ters binen hırsız polis tarafından yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement