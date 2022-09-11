Akvaryumda ay denizanası, kahverengi denizanası, kristal denizanası, mor çizgili denizanasının da aralarında bulunduğu irili ufaklı 30 farklı tür bulunuyor. Tesisteki en büyük küresel denizanası akvaryumunun bulunduğu salonda yapılan ışık ve ses gösterileri ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Denizanalarını ışık ve müzikle buluşturan akvaryum - Son Dakika

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