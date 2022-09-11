Çekya'nın başkenti Prag'daki dev akvaryumu, yaklaşık 10 bin denizanasına ev sahipliği yapıyor.
Prag'da bir alışverişi merkezi bünyesinde yer alan Denizanası Dünyası'nda 38 farklı denizanası akvaryumu yer alıyor.
Akvaryumda ay denizanası, kahverengi denizanası, kristal denizanası, mor çizgili denizanasının da aralarında bulunduğu irili ufaklı 30 farklı tür bulunuyor. Tesisteki en büyük küresel denizanası akvaryumunun bulunduğu salonda yapılan ışık ve ses gösterileri ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.
Son Dakika › Güncel › Denizanalarını ışık ve müzikle buluşturan akvaryum - Son Dakika