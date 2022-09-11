Denizanalarını ışık ve müzikle buluşturan akvaryum - Son Dakika
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Denizanalarını ışık ve müzikle buluşturan akvaryum

11.09.2022 12:56
Denizanalarını ışık ve müzikle buluşturan akvaryum

Çekya'nın başkenti Prag'daki dev akvaryumu, yaklaşık 10 bin denizanasına ev sahipliği yapıyor.

Çekya'nın başkenti Prag'daki dev akvaryumu, yaklaşık 10 bin denizanasına ev sahipliği yapıyor.

Prag'da bir alışverişi merkezi bünyesinde yer alan Denizanası Dünyası'nda 38 farklı denizanası akvaryumu yer alıyor.

Akvaryumda ay denizanası, kahverengi denizanası, kristal denizanası, mor çizgili denizanasının da aralarında bulunduğu irili ufaklı 30 farklı tür bulunuyor. Tesisteki en büyük küresel denizanası akvaryumunun bulunduğu salonda yapılan ışık ve ses gösterileri ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizanalarını ışık ve müzikle buluşturan akvaryum - Son Dakika

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