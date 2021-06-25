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Kasırga, Çekya'nın Güney Moravya Bölgesi'ni yerle bir etti - Son Dakika

Kasırga, Çekya'nın Güney Moravya Bölgesi'ni yerle bir etti

25.06.2021 03:27

- Kasırga, Çekya'nın Güney Moravya Bölgesi'ni yerle bir etti Çekya'nın Güney Moravya Bölgesi kasırga nedeniyle yerle bir oldu.

- Kasırga, Çekya'nın Güney Moravya Bölgesi'ni yerle bir etti

PRAG - Çekya'nın Güney Moravya Bölgesi kasırga nedeniyle yerle bir oldu. Bölgeden geçen Türk firmasına ait tır devrilirken, şoförü ameliyata alındı. Hodonin'de bulunan Türk Şehitliği'nin durumu hakkında ise bilgi alınamıyor.

Çekya'nın Güney Moravya Bölgesi kasırga nedeniyle yerle bir oldu. Aniden başlayan dolu ve fırtına sonrasında yedi belediye hasar bildirirken en büyük hasarı Hruky, Moravsk Nov Ves, Luice ve Mikulice kasabaları aldı. Bölgedeki çoğu evi su basarken, kurtarma ekipleri aralarında çocukların da bulunduğu yüzlerce yaralının olduğunu tahmin ediyor. Bölge itfaiyeleri özel alarm seviyesi ilan ederken ülkenin dört bir yanından ve komşu Avusturya'dan yardım ve takviyeler bölgeye gidiyor.

Güney Moravya bölgesi kurtarma ekiplerinin sözcüsü Hedvika Kropkov: "Ölümlerin olduğunu doğrulayabilirim, ancak şu anda tam sayıyı bilmiyoruz. İnsanlar yıkılan evlerin altında ya da sular altında kaldı ve hala ekiplerin ulaşamadığı birçok yer var." dedi.

Hodonn hastanesinin müdürü Antonn Tesak: "Yaklaşık 200 yaralıyı tedavi ettik. Yaşanan durum bir savaş alanını andırıyordu. Her yerde kan vardı ve çaresiz insanlar gözyaşları içindeydiler. Başlarının üzerindeki çatıyı kaybettiler ama hayatlarını kurtardılar. " dedi.

Brüksel'deki AB liderler zirvesinde bulunan Andrej Babis ise twitter hesabından yaptığı açıklamada: "Hava muhalefeti nedeniyle Çekya'ya dönmem imkansız. Komutanlarımızla ve başbakan yardımcım ile görüştüm. Afetten etkilenen vatandaşlara acil hükümet yardımı yapılması için gereken talimatları verdim" dedi.

Türk tırı yan yattı, şoförü ameliyata alındı

Doğal afet sırasında Çekya'nın Güney Moravya bölgesinin Breclav şehri yakınlarında park halinde olan bir Türk taşıma şirketine ait tır rüzgarın etkisi ile yan yatarak bariyerlere dayandı. Belçika'dan Bursa'ya gıda ekipmanları taşıyan tırın şoförü İbrahim Tekçe'nin kaza sonrası ellerinde kırıklar oluştu. Türk büyükelçiliği ile irtibata geçilmesi sonrası olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri olaya müdahale ederken,bölgede yaşanan afet nedeniyle yaşanan ambulans sıkıntısı nedeniyle Türk Büyükelçisi Egemen Bağış'ın talimatı ile bulunan bir araç ile Breclav hastanesine götürülen şoför İbrahim Tekçe doktorlar tarafından ameliyata alındı.

Türk şehitliğinin durumu bilinmiyor

Afetin en çok yaşandığı şehirlerden biri olan Hodonin'de bulunan Türk şehitliği hakkında ise bir bilgi alınamadı. Şehitlik ile ilgili bilginin yarın sabah saatlerinde alınabileceği bildirildi. Bölgede 200'e yakın Türk vatandaşı yaşarken Prag Türk Büyükelçiliği'ne bölgedeki vatandaşlarımız ile ilgili kötü bir haber intikal etmedi.

Kasırga, Çekya'nın Güney Moravya Bölgesi'ni yerle bir etti
Kasırga, Çekya'nın Güney Moravya Bölgesi'ni yerle bir etti
Kasırga, Çekya'nın Güney Moravya Bölgesi'ni yerle bir etti
Kasırga, Çekya'nın Güney Moravya Bölgesi'ni yerle bir etti
Kasırga, Çekya'nın Güney Moravya Bölgesi'ni yerle bir etti
Kasırga, Çekya'nın Güney Moravya Bölgesi'ni yerle bir etti
Kasırga, Çekya'nın Güney Moravya Bölgesi'ni yerle bir etti
Kasırga, Çekya'nın Güney Moravya Bölgesi'ni yerle bir etti
Kasırga, Çekya'nın Güney Moravya Bölgesi'ni yerle bir etti
Kasırga, Çekya'nın Güney Moravya Bölgesi'ni yerle bir etti
Kasırga, Çekya'nın Güney Moravya Bölgesi'ni yerle bir etti
Kasırga, Çekya'nın Güney Moravya Bölgesi'ni yerle bir etti
Kasırga, Çekya'nın Güney Moravya Bölgesi'ni yerle bir etti
Kasırga, Çekya'nın Güney Moravya Bölgesi'ni yerle bir etti
Kasırga, Çekya'nın Güney Moravya Bölgesi'ni yerle bir etti
Kasırga, Çekya'nın Güney Moravya Bölgesi'ni yerle bir etti
Kasırga, Çekya'nın Güney Moravya Bölgesi'ni yerle bir etti
Kasırga, Çekya'nın Güney Moravya Bölgesi'ni yerle bir etti

Avusturya, Fırtına, Prag, Türk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kasırga, Çekya'nın Güney Moravya Bölgesi'ni yerle bir etti - Son Dakika


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