Çekya'nın İskoçya'yı 2-0 yendiği karşılaşmada Schick'in attığı gol akıllara durgunluk verdi
14.06.2021 18:20
EURO 2020'de D Grubu'nda oynanan Çekya-İskoçya karşılaşmasında gülen taraf 2-0'la Çekler oldu. Bu maçta tarihi bir gole tanıklık etti futbolseverler. Çekya'nın yıldız forveti Patrick Schick, kalesinden ayrılan Marshall'a adeta hayatının dersini verdi. 52'nci dakikada orta saha civarında topla buluşan Schick, sert füzesiyle hedefi tam 12'den vurdu. Bu gol Avrupa basını ve sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
Çekya'nın yetenekli golcüsü Schick, İskoçya maçında harikalar yarattı. EURO 2020 D Grubu'ndaki maçta Çek Cumhuriyeti, İskoçya'yı Schick'in iki golüyle rakibini 2-0'la geçti. Bu karşılaşmada galibiyetten çok Schick'in attığı gol konuşuldu. 52'nci dakikada öne çıkan kaleci Marshall faturayı ağır ödedi. Schick'in yaklaşık 50 metre civarından yolladığı füze kusursuz şekilde ağlara gitti. Stattaki taraftarlar ayakta alkışladı.
HER YERDE O KONUŞULUYOR
Bu golden sonra takım arkadaşları ve stattakiler olan bitene inanamadı. Avrupa basını ve sosyal medya da Schick'in füzesine geniş yer verdi. Bir dönem Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulan yetenekli forvetin Türkiye'ye uğraması artık zor gözüküyor.
Son Dakika 19:04 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden'ın görüşmesi başladı 18:38 Müzeyyen Koç'un ölümüne neden olan sürücü adli kontrol şartıyla serbest kaldı 18:30 2023 seçimleri için konuşan Numan Kurtulmuş: Muhalefetin anketlerinde bile AK Parti birinci partidir 18:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Johnson, savunma ve ticaret alanlarında anlaşmaya vardı 17:59 "Müge Anlı bile beni bulamaz" diyen genç kız Müge Anlı'nın programıyla bulundu: Nasıl buldum ama 17:27 İş insanı Tahir Kıran, Çaykur Rizespor'a başkan adayı olmasıyla gündeme oturdu 17:10 Arnautovic büyük ayıp etti! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı zor engelledi 16:11 NATO'ya mesaj! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müşterek görev kuvvetinin komutası bu sene Türkiye'dedir