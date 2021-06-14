Çekya'nın İskoçya'yı 2-0 yendiği karşılaşmada Schick'in attığı gol akıllara durgunluk verdi

Çekya'nın yetenekli golcüsü Schick, İskoçya maçında harikalar yarattı. EURO 2020 D Grubu'ndaki maçta Çek Cumhuriyeti, İskoçya'yı Schick'in iki golüyle rakibini 2-0'la geçti. Bu karşılaşmada galibiyetten çok Schick'in attığı gol konuşuldu. 52'nci dakikada öne çıkan kaleci Marshall faturayı ağır ödedi. Schick'in yaklaşık 50 metre civarından yolladığı füze kusursuz şekilde ağlara gitti. Stattaki taraftarlar ayakta alkışladı.

HER YERDE O KONUŞULUYOR

Bu golden sonra takım arkadaşları ve stattakiler olan bitene inanamadı. Avrupa basını ve sosyal medya da Schick'in füzesine geniş yer verdi. Bir dönem Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulan yetenekli forvetin Türkiye'ye uğraması artık zor gözüküyor.