Çekya, orman yangınını söndürmek için Almanya ve Slovakya'dan yardım istedi - Son Dakika
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Çekya, orman yangınını söndürmek için Almanya ve Slovakya'dan yardım istedi

26.07.2022 16:02
Çekya, orman yangınını söndürmek için Almanya ve Slovakya'dan yardım istedi

Çekya İçişleri Bakanı Vit Rakusan, Çekya-Almanya sınırındaki Ceske Svycarsko Ulusal Parkı'nda çıkan yangının söndürülmesi için Almanya ve Slovakya'dan yardım talep ettiklerini söyledi.

Çekya İçişleri Bakanı Vit Rakusan, Çekya- Almanya sınırındaki Ceske Svycarsko Ulusal Parkı'nda çıkan yangının söndürülmesi için Almanya ve Slovakya'dan yardım talep ettiklerini söyledi.

Pazar başlayan ve hala kontrol altına alınamayan yangın nedeniyle şimdiye kadar 30-35 hektarlık ormanlık alan yandı ve bölgedeki iki yerleşim birimi tahliye edildi.

Rakusan, yaptığı açıklamada, özellikle kayalık bölgelerde geleneksel itfaiye araçlarının kısıtlı olarak kullanılabildiğini, bu yüzden yangını söndürebilmek için Almanya ve Slovakya'dan yangın uçağı talebinde bulunduklarını belirtti.

Prag'ta bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise yaptığı açıklamada, yangının gece saatlerinde Almanya'ya da sıçradığını, yangının söndürülmesi için Orta Avrupa'da yangın söndürme uçak ve helikopter ağının kurulması gerektiğini söyledi.

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Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Slovakya, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çekya, orman yangınını söndürmek için Almanya ve Slovakya'dan yardım istedi - Son Dakika

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