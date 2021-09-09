Üye Girişi
Çekya pazarı GTO'da konuşuldu - Son Dakika

Çekya pazarı GTO'da konuşuldu

09.09.2021 10:41
Çekya pazarı GTO'da konuşuldu, System.String[]

Gaziantep Ticaret Odası, üyeleri için yeni pazarlar oluşturmak ve Avrupa Birliği ülkeleri ile ticari faaliyetleri arttırmak amacıyla yürüttüğü çalışmalara Çek-Türk Müşterek Ticaret Odası iş birliğiyle düzenlediği "Çekya ile Ticaret ve Yatırım Fırsatları" toplantısıyla devam etti.

Gaziantep Ticaret Odası, üyeleri için yeni pazarlar oluşturmak ve Avrupa Birliği ülkeleri ile ticari faaliyetleri arttırmak amacıyla yürüttüğü çalışmalara Çek-Türk Müşterek Ticaret Odası iş birliğiyle düzenlediği "Çekya ile Ticaret ve Yatırım Fırsatları" toplantısıyla devam etti.

Gaziantep'in Çekya ile ticari ilişkilerinin, yeni fırsatların ve Çekya ekonomisinin incelendiği toplantı GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu, Çek-Türk Müşterek Ticaret Odası Denetleme Kurulu Başkanı Martin Felenda, Genel Sekreteri Orhan Batur Karacibioğlu ve GTO üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Çekya'nın genel ekonomik durumu, ticari altyapısı, yatırım fırsatları, devlet teşvikleri ve vergilendirme konusunda sunumların gerçekleştirildiği toplantıda açılış konuşması yapan GTO Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu, "Bu toplantıyı düzenlemekteki amacımız Çekya'nın röntgenini çekmek. Çekya'dan ne alabiliriz, ne satabiliriz; turizm, gastronomi ve kültürel alanda ne tür iş birlikleri yapabiliriz bunları öğrenmek GTO olarak biz inanıyoruz ki bu toplantıların meyvesini toplayacak, üyelerimizin yeni pazarlara adım atmasına katkı sunacağız" dedi.

"Çekya ile güzel işlere imza atacağımıza inanıyoruz"

Konuşmasında Gaziantep ve Çekya arasındaki ticari ilişkilere ve ithalat-ihracat verilerine değinen, mevcut ticaret hacminin geliştirilmesi gerektiğinin altını çizen Acıoğlu, "Dünyanın ilk yerleşim yerlerinden biri olan, ticari açıdan çok köklü ve güçlü bir kültüre sahip Gaziantep, bu gücüne tarihi ve kültürel değerleri, girişimcilik ve gastronomi kültürünü de ekleyince çok yönlü bir kent halini alıyor. Bu haliyle de Çekya'ya biz buradayız, birlikte güzel işler yaparız diye göz kırpıyor. Bu anlamda Çekya ile güzel işlere imza atacağımıza inanıyoruz. 2020 yılında 18 milyon dolarlık bir ticaret hacmimiz var Çekya ile 2021 yılının ilk 7 ayında ise 21,7 milyon dolara ulaşmışız. Bir önceki yıla göre güzel bir gelişme olarak görünüyor fakat çok daha iyi seviyelere gelebiliriz. Bugünkü toplantıyla birlikte umut ediyorum ki her iki tarafın da kazançlı çıkacağı iş birliklerini oluşturmak için önemli adımlar atacağız. Bizim arzumuz Çekya ile olan ilişkimizde her iki tarafın da kazanması. Yalnızca ticari anlamda değil sosyal ve kültür alanlarda da kazanım sağlamak" şeklinde konuştu.

"Avrupa'nın merkezi konumundayız"

Çek-Türk Müşterek Ticaret Odası Denetleme Kurulu Başkanı Martin Felenda ise Çekya'nın önemli pazarlara erişimde kritik bir noktada yer aldığını belirterek, "Avrupa'nın merkezi konumundayız. En uzun sınır hattına sahip komşumuz Almanya. Çekya'da çok sayıda Alman yatırımcı var. 40 milyon nüfusa sahip Polonya da komşularımızdan diğeri. Başta Amazon olmak üzere pek çok dağıtım firması depolama ve lojistik bölge olarak kullanıyor ülkemizi. Çekya'da yapılacak bir yatırımla Avrupa'nın her noktasına ürün satmak mümkün" ifadelerini kullandı.

Gaziantepli firmaların tekstil gibi pek çok sektörde güçlü olduğunu ifade eden ve Çekya aracılığıyla Avrupa ülkelerine kolaylıkla ürün satabileceklerini söyleyen Felenda, sunumunun devamında Çekya'daki vergi oranları, yatırım fırsatları, ticari zorluklar ve kolaylıklar hakkında toplantı katılımcılarını bilgilendirdi.

Felenda'nın konuşması ardından Çekya'da şirket kuruluşu, dava süreçleri, iş hukuku, devlet teşvikleri ve Avrupa fonları hakkında bir sunum gerçekleştiren Çek-Türk Müşterek Ticaret Odası Genel Sekreteri Orhan Batur Karacibioğlu da Çekya'da yatırım yapan firmalara önemli oranda devlet teşvikleri verildiğini ve yatırım yatırım yapmayı planlayan Gaziantepli firmalara her anlamda destek sağlayacaklarını söyledi.

Karacibioğlu ayrıca merkez olarak kullanılıp Avrupa'nın birçok ülkesine satış yapılabilecek Çekya'da tekstil, gıda, inşaat gibi sektörlderde kar marjının çok yüksek olduğunu da ekledi. - GAZİANTEP

Çekya pazarı GTO'da konuşuldu
Çekya pazarı GTO'da konuşuldu
Çekya pazarı GTO'da konuşuldu
Çekya pazarı GTO'da konuşuldu
Çekya pazarı GTO'da konuşuldu

Gaziantep Ticaret Odası, Yatırım, Ticaret, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çekya pazarı GTO'da konuşuldu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yeliz Yeşilmen, 11 yıllık eşi Ali Uğur Akbaş'dan boşandı! 12:17 Yeliz Yeşilmen, 11 yıllık eşi Ali Uğur Akbaş'dan boşandı! "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" demişti 12:13 "Erkek işi" diyenleri dinlemeyip dükkan açtı, şimdi yurt dışına ihracat yapıyor Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Saat 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağım 11:57 Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Saat 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağım
Küçük çocuk yürekleri ağza getirdi! Metrelerce yükseklikteki binanın pencere pervazına oturup, ayaklarını sarkıttı 11:46 Küçük çocuk yürekleri ağza getirdi! Metrelerce yükseklikteki binanın pencere pervazına oturup, ayaklarını sarkıttı MasterChef'in kırmızı takımında işler kızıştı! Arkadaşları tarafından eleştirilen Azize'den sert çıkış: Ben bunlara dalarım 11:34 MasterChef'in kırmızı takımında işler kızıştı! Arkadaşları tarafından eleştirilen Azize'den sert çıkış: Ben bunlara dalarım Son Dakika! Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19-22 Eylül tarihleri arasında ABD'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu 11:28 Son Dakika! Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19-22 Eylül tarihleri arasında ABD'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu
Aşı olmayan işçiler için zorunlu test dönemi başladı! Herkes 11:12 Aşı olmayan işçiler için zorunlu test dönemi başladı! Herkes "Test ücretlerini kim ödeyecek?" gibi sorular sormaya başladı Yeni Zelanda Başbakanı ne cevap vereceğini şaşırdı! Cinsel ilişki sorusu ülke gündemine oturdu 10:45 Yeni Zelanda Başbakanı ne cevap vereceğini şaşırdı! Cinsel ilişki sorusu ülke gündemine oturdu

Son Dakika Haberleri
12:24 17 yaşındaki genç, zekasıyla takdir topladı! Tamamını hurdadan topladığı malzemelerle ATV yaptı
12:16 Yeliz Yeşilmen, 11 yıllık eşi Ali Uğur Akbaş'dan boşandı! "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" demişti
12:14 Yılmaz Vural'dan gündem olacak Şenol Güneş değerlendirmesi: Ben olsam istifa ederdim
12:12 "Erkek işi" diyenleri dinlemeyip dükkan açtı, şimdi yurt dışına ihracat yapıyor
11:59 İBB, Marmara Denizi ile kıyısı olan ilçelerde "tsunami tahliye yolu" tabelaları yerleştirdi
11:56 Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Saat 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağım
11:43 Meteoroloji uyardı! Bugünden itibaren İstanbul ve çevresinde sağanak yağış 3 gün boyunca etkili olacak
11:42 Fenerbahçe'yi istemeyip Liverpool'a giden Samed Yeşil, fabrikada işçi olarak çalışıyor
11:34 MasterChef'in kırmızı takımında işler kızıştı! Arkadaşları tarafından eleştirilen Azize'den sert çıkış: Ben bunlara dalarım
11:27 Jeremain Lens, Beşiktaş'a kan kusturuyor! Takımdan ayrılmak için bir de araba talep etmiş
17 yaşındaki genç, zekasıyla takdir topladı! Tamamını hurdadan topladığı malzemelerle ATV yaptı 17 yaşındaki genç, zekasıyla takdir topladı! Tamamını hurdadan topladığı malzemelerle ATV yaptı         
12:25
Yılmaz Vural'dan gündem olacak Şenol Güneş değerlendirmesi: Ben olsam istifa ederdim Yılmaz Vural'dan gündem olacak Şenol Güneş değerlendirmesi: Ben olsam istifa ederdim         
12:14
İBB, Marmara Denizi ile kıyısı olan ilçelerde İBB, Marmara Denizi ile kıyısı olan ilçelerde "tsunami tahliye yolu" tabelaları yerleştirdi         
12:00
Granyoz ve eşkina balığı 70, kafasındaki taş 600 lira! Karakulak balığının ise şifalı olduğuna inanılıyor Granyoz ve eşkina balığı 70, kafasındaki taş 600 lira! Karakulak balığının ise şifalı olduğuna inanılıyor         
11:49
Fenerbahçe'yi istemeyip Liverpool'a giden Samed Yeşil, fabrikada işçi olarak çalışıyor Fenerbahçe'yi istemeyip Liverpool'a giden Samed Yeşil, fabrikada işçi olarak çalışıyor         
11:42
17 yaşında vurularak öldürülen Cemile'nin annesinden yürek burkan sözler: Kızımı, arkadaş çevresi öldürdü 17 yaşında vurularak öldürülen Cemile'nin annesinden yürek burkan sözler: Kızımı, arkadaş çevresi öldürdü         
11:34
Jeremain Lens, Beşiktaş'a kan kusturuyor! Takımdan ayrılmak için bir de araba talep etmiş Jeremain Lens, Beşiktaş'a kan kusturuyor! Takımdan ayrılmak için bir de araba talep etmiş         
11:27
Kadınları falakaya yatıran kargo çalışanını şikayet eden kadın ilk kez konuştu: Çok büyük para kazanıyor, cezasını çekmeli Kadınları falakaya yatıran kargo çalışanını şikayet eden kadın ilk kez konuştu: Çok büyük para kazanıyor, cezasını çekmeli         
10:54
Son Dakika! Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile haklarında çıkan boşanma iddialarını doğruladı: Anlaşmalı olarak ayrıldık Son Dakika! Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile haklarında çıkan boşanma iddialarını doğruladı: Anlaşmalı olarak ayrıldık         
10:43
Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan film gişede takılı kaldı! Yönetmen, izlenme sayısının düşük kalmasına isyan etti Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan film gişede takılı kaldı! Yönetmen, izlenme sayısının düşük kalmasına isyan etti         
10:40
Hesabındaki 240 bin doların yok olduğunu iddia eden vatandaş, Binance Türkiye için haciz kararı aldırdı Hesabındaki 240 bin doların yok olduğunu iddia eden vatandaş, Binance Türkiye için haciz kararı aldırdı         
10:35
Kuruyan gölde meydana gelen tabaka, kış manzarası oluşturdu! Uzaktan gören kar sanıyor Kuruyan gölde meydana gelen tabaka, kış manzarası oluşturdu! Uzaktan gören kar sanıyor         
10:18
Pegasus'un sosyal medya kullanıcısına attığı mesaj tepki topladı: PCR testi ve aşı zorunluluğu sadece T.C. vatandaşları için geçerlidir Pegasus'un sosyal medya kullanıcısına attığı mesaj tepki topladı: PCR testi ve aşı zorunluluğu sadece T.C. vatandaşları için geçerlidir         
09:39
Son Dakika: Müteahhitler boykota başladı! Tüm inşaatlar 24 Eylül'e kadar durduruldu Son Dakika: Müteahhitler boykota başladı! Tüm inşaatlar 24 Eylül'e kadar durduruldu         
09:12
Eser Yenenler'in eşi Berfu'nun sözleri Miss Turkey 2021'e damga vurdu: Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor Eser Yenenler'in eşi Berfu'nun sözleri Miss Turkey 2021'e damga vurdu: Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor         
07:36
Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Masadaki sandalye kendi kendine hareket etti, olay hakkındaki iddia daha da ürkütücü Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Masadaki sandalye kendi kendine hareket etti, olay hakkındaki iddia daha da ürkütücü         
20:14
Doktorlardan, anne-babalara önemli uyarı: Aileleri aşı olmayan çocuklarda vaka oranları artış gösteriyor Doktorlardan, anne-babalara önemli uyarı: Aileleri aşı olmayan çocuklarda vaka oranları artış gösteriyor         
16:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2021 12:35:48. #1.13#
SON DAKİKA: Çekya pazarı GTO'da konuşuldu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement