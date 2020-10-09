Çekya, Polonya ve Slovakya'da günlük Kovid-19 vakası sayısı rekor seviyede - Son Dakika

Çekya, Polonya ve Slovakya'da günlük Kovid-19 vakası sayısı rekor seviyede

09.10.2020 13:49
Çekya, Polonya ve Slovakya'da günlük Kovid-19 vakası sayısı rekor seviyede, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, Çekya, Polonya ve Slovakya'da son 24 saatte rekor seviyeye ulaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, Çekya, Polonya ve Slovakya'da son 24 saatte rekor seviyeye ulaştı.

Çekya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 5 bin 394 ile rekor sayıda yeni vaka tespit edildi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 100 bin 757'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 869'a yükseldi.

Salgının ülkede yeniden yükselişe geçmesi sebebiyle hükümetin aldığı bazı tedbirler bugün itibariyle yürürlüğe girdi.

Alınan önlemler kapsamında, hastaneler, bakımevleri ve diğer sosyal bakım tesisleri iki haftalığına ziyarete kapatıldı, tüm restoranlar da iki hafta süreyle akşam saat 8'den itibaren kapalı olacak. Restoranlarda ise bir masada en fazla 4 kişi oturabilecek.

Bazı kamu kurumlarının haftada 2 gün ve günde 5 saat açık olacağı belirtilen tedbirlere göre, testleri pozitif çıkan kişilere ailelerine bulaştırmamaları için 10 gün süreyle otelde kendilerini izole etme imkanı tanınacak.

Polonya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 4 bin 739 ile rekor seviyede yeni vaka görüldü.

Ülkede toplam vaka sayısı 116 bin 338'e, ölenlerin sayısı ise 2 bin 919'a yükseldi.

Slovakya'da ise son 24 saatte 1184 ile rekor seviyede yeni vaka görüldü.

Slovakya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkedeki toplam vaka sayısı 16 bin 910'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 57'ye yükseldi.

Slovakya, Polonya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çekya, Polonya ve Slovakya'da günlük Kovid-19 vakası sayısı rekor seviyede - Son Dakika

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