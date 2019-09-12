Çekya, Polonya'yı 10 sayı farkla yendi!

Çekya, 14 Eylül'de 5'incilik maçında Sırbistan ile karşılaşacak. Polonya ise aynı gün 7'ncilik karşılaşmasında ABD ile mücadele edecek.



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Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Juan Fernandez (Arjantin), Boris Krejic (Slovenya)



Polonya: Slaughter 12, Ponitka 11, Waczynski 22, Cel 9, Hrycaniuk 9, Balcerowski, Sokolowski 2, Gruszecki 4, Koszarek 3, Kulig 12



Çekya: Satoransky 22, Bohacik 21, Hruban 24, Balvin 9, Kriz, Auda 1, Vyoral, Pumprla 5, Schilb, Sirina 3, Peterka 9, Palyza



1. periyot: 23-23



Devre: 35-43



3. periyot: 63-64