Son Dakika Haberleri: Çekya, Polonya'yı 10 sayı farkla yendi!
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Çekya, Polonya'yı 10 sayı farkla yendi!

12 dakika önce

Çekya, 14 Eylül'de 5'incilik maçında Sırbistan ile karşılaşacak.

Çekya, Polonya'yı 10 sayı farkla yendi!, System.String[]

Çekya, 14 Eylül'de 5'incilik maçında Sırbistan ile karşılaşacak. Polonya ise aynı gün 7'ncilik karşılaşmasında ABD ile mücadele edecek.


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Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Juan Fernandez (Arjantin), Boris Krejic (Slovenya)


Polonya: Slaughter 12, Ponitka 11, Waczynski 22, Cel 9, Hrycaniuk 9, Balcerowski, Sokolowski 2, Gruszecki 4, Koszarek 3, Kulig 12


Çekya: Satoransky 22, Bohacik 21, Hruban 24, Balvin 9, Kriz, Auda 1, Vyoral, Pumprla 5, Schilb, Sirina 3, Peterka 9, Palyza


1. periyot: 23-23


Devre: 35-43


3. periyot: 63-64

Sırbistan Karadağ, Slovenya, Polonya, Eylül, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:05 
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