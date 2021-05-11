Çekya, Rusya'dan 40 milyon euro tazminat isteyecek - Son Dakika

Çekya, Rusya'dan 40 milyon euro tazminat isteyecek

11.05.2021 12:08
Çekya, Rusya'dan 40 milyon euro tazminat isteyecek, System.String[]

Çekya, 2014'te Vrbieticach kentindeki mühimmat deposunda meydana gelen patlama nedeniyle Rusya'dan 1 milyar Çek korunası (yaklaşık 40 milyon euro) tazminat isteyecek.

Çekya, 2014'te Vrbieticach kentindeki mühimmat deposunda meydana gelen patlama nedeniyle Rusya'dan 1 milyar Çek korunası (yaklaşık 40 milyon euro) tazminat isteyecek.

Çekya Maliye Bakanı Alena Schillerova, 2014 yılında Vrbieticach kentinde bulunan bir mühimmat deposunda meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan patlama nedeniyle Rusya'dan tazminat isteyeceklerini açıkladı. Çek medyasına konuşan Schillerova, söz konusu tazminatla patlamanın yol açtığı hasarı gidermek için bütçeden yaptıkları harcamanın karşılanacağını aktardı. Schillerova, "Uluslararası hukuka uygun olarak en gerçekçi yöntem uluslararası tazminat. Eğer uluslararası tazminat değil de ceza yargılaması neticesinde bir tazminat talep edersek bu uzun zaman alacaktır. Uluslararası tazminatla patlama sonrası çevrede meydana gelen hasarı ortadan kaldırmak için bütçeden yapılan harcama da karşılanmış olacak" dedi.

Çekya Maliye Bakanlığı, Rusya'dan istenecek tazminat için 1 milyar Çek korunası (yaklaşık 40 milyon euro) gibi bir tutar belirlerken, söz konusu tutarın nihai olmadığı öğrenildi.

Çekya Dışişleri Bakanı Jakub Kulhanek de daha önce yaptığı açıklamada, önümüzdeki süreçte Rusya'dan tazminat ya da özür talep edeceklerini belirtmişti.

DİPLOMATİK KRİZ, TİCARİ İLİŞKİLERE DE YANSIMIŞTI

Çekya, 2014 yılında Vrbieticach kentinde 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan mühimmat deposundaki patlamada rolleri olduğu gerekçesiyle geçtiğimiz ay 18 Rus diplomatı sınır dışı etmişti. Rusya da Çekya'nın kararına karşılık 20 Çek diplomatı sınır dışı etmişti. İki ülke arasındaki gerilim ticari ilişkilere de yansımış, Rusya nükleer enerji şirketi Rosatom'un Dukovany Nükleer Güç Santrali yeni ünite inşaatı ihalesine katılacak firmalar listesinden çıkarılacağını açıklanmıştı.

Çekya İçişleri Bakanı Jan Hamacek ise Rusya'dan almayı planladıkları Sputnik V korona virüs aşısından vazgeçtiklerini bildirmişti. Tüm bu gelişmelerin ardından Çekya Dışişleri Bakanı Jakub Kulhanek, sınır dışı edilen 20 Çek diplomatın Moskova'ya dönmelerine izin verilmemesi üzerine Çekya'daki Rusya Büyükelçiliği'nin 60 çalışanını daha sınır dışı etme kararı aldıklarını bildirmişti.

İki ülke arasında kriz devam ederken Slovakya, Letonya, Litvanya, Estonya, Polonya ve Romanya da Çekya ile dayanışma kapsamında ülkelerindeki çeşitli sayıda Rus diplomatı "istenmeyen kişi" (persona non grata) ilan etmişti.

(Ebru Orhan/İHA)

Çekya, Rusya'dan 40 milyon euro tazminat isteyecek
Çekya, Rusya'dan 40 milyon euro tazminat isteyecek

Maliye Bakanı, Mühimmat, Patlama, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Çekya, Rusya'dan 40 milyon euro tazminat isteyecek - Son Dakika


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