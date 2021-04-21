Çekya, Rusya'nın 20 diplomatını sınır dışı etme kararını gözden geçirmesini istedi - Son Dakika

Çekya Dışişleri Bakanı Jakub Kulhanek, 20 Çekya diplomatını sınır dışı etme kararı alan Rusya'ya, kararını değiştirmesi çağrısı yaptı.

Kulhanek, Rusya'nın Prag Büyükelçisi Alexander Zmejevszkij ile görüştükten sonra basına yaptığı açıklamada, Rusya'nın, Çekya diplomatları hakkında aldığı sınırı dışı etme kararını yarın öğlene kadar değiştirmesi gerektiğini söyledi.

Rusya'nın aldığı karar nedeniyle Çekya'nın Moskova'daki Büyükelçiliğinin çalışamaz hale geldiğini belirten Kulhanek, "Eğer Rusya bu çağrıyı kabul etmezse, Çekya Dışişleri Bakanlığı da Prag'daki Rus diplomatların sayısını Moskova'daki Çekya Büyükelçiliğinin halihazırdaki sayısına eşitleyecek." diye konuştu.

Çekya ve Rusya ilişkisinin olağanüstü bir dönemden geçtiğine dikkati çeken Kulhanek, "Egemen bir ülke olarak kararlı bir şekilde hareket ettik ve kararlar aldık. Rus gizli servisinin ağını ortaya çıkardık. Rosatom (Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu) Dukovany nükleer enerji tesisinin genişletilmesinde yer alamayacak." dedi.

Çekya basınında yer alan haberlere göre Çekya'nın Moskova'daki Büyükelçiliğinde halihazırda 5 diplomat görev yapıyor.

Olayın geçmişi

Çekya Başbakanı Andrej Babiş, 17 Nisan'da yaptığı açıklamada, 18 Rus diplomatın Rusya istihbarat servisine çalıştığını ve 2014'te ülkenin Güney Moravya bölgesinde bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamayla ilişkisinin olduğu yönünde ciddi şüpheler olduğunu söylemiş, bu gerekçeyle 18 Rus diplomatın 48 saat içinde ülkeyi terk etmelerinin istendiğini duyurmuştu.

Rusya da Çekya'nın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan 20 diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı.