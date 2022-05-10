Çekya, Rusya'nın yerine BM İnsan Hakları Konseyine seçildi - Son Dakika
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Çekya, Rusya'nın yerine BM İnsan Hakları Konseyine seçildi

10.05.2022 19:54
Çekya, Rusya'nın yerine BM İnsan Hakları Konseyine seçildi

Çekya, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda 157 üyenin oyunu alarak üyeliği askıya alınan Rusya'nın yerine BM İnsan Hakları Konseyine seçildi.

Çekya, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda 157 üyenin oyunu alarak üyeliği askıya alınan Rusya'nın yerine BM İnsan Hakları Konseyine seçildi.

Çekya, Ukrayna'ya saldırıları sonrasında üyeliği askıya alınan Rusya'nın yerine Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyine seçildi. Çekya, BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada 157 üyenin oyunu alırken, 23 ülke ise çekimser kaldı. Çekya'nın görev süresi bugün başlıyor ve 31 Aralık 2023'te sona erecek. BM İnsan Hakları Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'da insan haklarını ihlal etmesi nedeniyle perşembe günü özel oturumla toplanacak.

"İNSAN HAKLARININ KORUNMASI HÜKÜMETİMİZİN ÖNCELİĞİDİR"

Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky yaptığı açıklamada, "Çekya'nın BM İnsan Hakları Konseyine seçilmesinden dolayı çok memnunum. BM üye ülkelerine güvenleri için teşekkür ederim. Perşembe günü Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı ile ilgili bir toplantı bizi bekliyor. İnsan haklarının korunması hükümetimizin önceliğidir" dedi.

BM İnsan Hakları Konseyi, 47 ülke tarafından oluşan ve dünya genelinde insan haklarını geliştirmeyi ve korumayı amaçlayan Cenevre merkezli BM organı olarak bilinirken, yasal olarak bağlayıcı kararlar alamamakla birlikte soruşturma komisyonlarının kurulmasını onaylayabiliyor ve alınan kararlar önemli bir siyasi mesaj olarak yorumlanıyor.

BM İnsan Hakları Konseyi, geçtiğimiz mart ayı başlarında Rusya'nın Ukrayna'daki savaş suçlarını araştırmak için bir komisyon kurmuştu.

RUSYA'NIN ÜYELİĞİ 7 NİSAN'DA ASKIYA ALINMIŞTI

BM Genel Kurulunda, Rusya'nın İnsan Hakları Konseyi üyeliğinin askıya alınması için 7 Nisan'da yapılan oylamada, 175 ülkeden 93'ünün "evet" oyu kullanması sonucu Rusya'nın İnsan Hakları Konseyi'ndeki üyeliği askıya alınmıştı. Oylamada, 24 ülke "hayır", 58 ülke ise "çekimser" oy kullanmıştı.

(Özgür Öztürk/İHA)

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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